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台中兄妹倆錯過校車走1個多少時求助 暖警化身超級保母
台中市大肚區一對分別就讀高中、國中的兄妹因錯過返家校車，決定步行返家，但走了1個多小時天都黑了、筋疲力竭，向台中市警局烏日分局瑞井派出所求助，員警化身超級保母提供點心及指導功課，其父獲報接回兄妹倆，並感謝員警的熱心照料。
據了解，兄妹倆因妹妹參加補考，因此沒搭上校車返家，由於不知道客運公車時刻表，加上父母還沒下班，於是決定徒步回家，沒想到走了一小時多，眼見天黑、快到晚餐時間，早已筋疲力竭，發現路旁的派出所，趕緊入內求助。
身為2寶爸的瑞井派出所副所長劉廷華得知求助的兄妹倆還沒用餐，趕緊拿出杯水、麵包、麻糬，讓兄妹倆止渴充飢，並順利聯繫其父。劉廷華還化身超級保母，幫忙看功課。
兄妹的父接到員警通知才得知孩子錯過校車，下班後趕往派出所接回，深表感謝員警的熱心照料，讓兄妹「顧巴豆」還教導功課。
烏日警分局分局長尤啓南表示，員警積極細心的為民服務，讓民眾深刻感受到人民保母的鐵漢柔情。
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