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臘腸犬路上逃竄 暖心女警帶犬掃描晶片找到飼主

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市北投區懷德街日前出現一隻臘腸狗，亂竄馬路差點被車撞，民眾抱起臘腸狗送往永明派出所，暖心女警余莉芃隨即在臉書發布走失犬訊息，並帶臘腸犬至動物醫院掃瞄晶片，成功聯繫狗主人接回愛寵。

北投分局永明派出所指出，去年聖誕節民眾抱著臘腸犬到派出所，稱臘腸犬在路上逃竄，女警余莉芃研判臘腸犬室走失犬隻，才會焦急亂跑。由於當天寒冷，女警先將臘腸犬放置在鋪有毛毯的紙箱內，並在臉書地方社團發布文章請求網友協助，並帶著臘腸犬至動物醫院掃瞄晶片，順利找到飼主電話。

警方聯繫員警致電通知，飼主立即至所抱回臘腸犬。飼主激動表示，臘腸犬年紀大視力不好，趁家人不注意偷跑出門，幸好暖心民眾及警方熱心協助。

女警余莉芃隨即在臉書發布走失犬訊息，並帶臘腸犬至動物醫院掃瞄晶片，成功找到飼主。記者蕭雅娟／翻攝
女警余莉芃隨即在臉書發布走失犬訊息，並帶臘腸犬至動物醫院掃瞄晶片，成功找到飼主。記者蕭雅娟／翻攝
女警余莉芃隨即在臉書發布走失犬訊息，並帶臘腸犬至動物醫院掃瞄晶片，成功找到飼主。記者蕭雅娟／翻攝
女警余莉芃隨即在臉書發布走失犬訊息，並帶臘腸犬至動物醫院掃瞄晶片，成功找到飼主。記者蕭雅娟／翻攝
女警余莉芃隨即在臉書發布走失犬訊息，並帶臘腸犬至動物醫院掃瞄晶片，成功找到飼主。記者蕭雅娟／翻攝
女警余莉芃隨即在臉書發布走失犬訊息，並帶臘腸犬至動物醫院掃瞄晶片，成功找到飼主。記者蕭雅娟／翻攝

臘腸狗 北投 動物醫院

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