影／桃園BMW男違停路中囂張嗆「歡喜啊」 警開罰了

桃園市一名男子12日在南平黃昏市場路中央違規停車，被後車駕駛勸導卻反嗆「歡喜啊」，拒絕移車；警方今指出，經審視影片內容，將依法舉發違停的白色BMW休旅車，可處600至1200元罰鍰。

有網友將一段影片上傳「社會事新聞影音」，畫面中一名男子12日下午4時30分許背小孩走下白色BMW休旅車，車子就停放在桃園區南平黃昏市場路中央，後車駕駛路過向男子抱怨「車這樣停會不會太離譜，先生」，卻遭對方反嗆「歡喜（高興）啊」。

轄區桃園警分局同安派出所副所長洪靖雯今指出，經審視影片內容，白色休旅車違反道路交通管理處罰條例第56條規定，可處600至1200元罰鍰，警方將依相關規定舉發。

警方表示，案發路段因位在黃昏市場，民眾購物易有違規停車狀況，派出所在尖峰時段會編排交整人員疏導車流、勸離違停車輛，並由巡邏同仁加強周邊巡守取締。