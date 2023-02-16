快訊

獨／劉文正詐死？三線索直指他還活著真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／國1台中段竟噴飛鋁梯 國道警調監視器要辦公共危險罪

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

天外飛來一支鋁梯！有網友在臉書社群公開一段行車紀錄器影片，駕駛行走在國道1號北向184公里處，前方不明原因飛來一支鋁梯，讓他嚇得閃避，影片PO上網，引發議論。國道警察正調閱相關監視器，最高可處1.8萬元罰鍰並依公共危險罪嫌函送。

國道警察局第三公路警察大隊指出，昨天早上8點多，接獲台中市110轉報，在國道1號北向184公里處有掉落物，影像畫面看起來是一支鋁梯，並轉報高速公路局交控中心派員排除。

由於鋁梯掉落物的車輛沒有停下來，國道警察第三大隊主動調閱相關監視影像，將依道路交通管理處罰條例處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並以公共危險罪嫌函送。

有網友在臉書社群公開一段行車紀錄器影片，駕駛行走在國道1號北向184公里處，前方不明原因飛來一支鋁梯，讓他嚇得閃避，影片PO上網，引發議論。圖／翻攝自八卦村行車紀錄器影片上傳中心
有網友在臉書社群公開一段行車紀錄器影片，駕駛行走在國道1號北向184公里處，前方不明原因飛來一支鋁梯，讓他嚇得閃避，影片PO上網，引發議論。圖／翻攝自八卦村行車紀錄器影片上傳中心

延伸閱讀

國道1號南向51.2公里6車連環撞 車流一度回堵5公里

台中市社區街道監視服務試辦停止 市府：警局加民眾裝設量已足夠

保五警酒駕自撞被自家人發現 總隊開鍘止血

女稱搭北捷遭碰胸釀手指傷 警調監視器：非隨機刺胸

相關新聞

安全帽阿伯看櫥窗女內衣模特兒現詭異動作 「擦槍」還是跨下癢？

彰化縣一名商家檢視自家監視錄影帶，意外發現一名中年男子在鄰近女性內衣店前疑似「打手槍」，警方據報展開調查，因女性內衣店員...

台中兄妹倆錯過校車走1個多少時求助 暖警化身超級保母

台中市大肚區一對分別就讀高中、國中的兄妹因錯過返家校車，決定步行返家，但走了1個多小時天都黑了、筋疲力竭，向台中市警局烏...

臘腸犬路上逃竄 暖心女警帶犬掃描晶片找到飼主

台北市北投區懷德街日前出現一隻臘腸狗，亂竄馬路差點被車撞，民眾抱起臘腸狗送往永明派出所，暖心女警余莉芃隨即在臉書發布走失...

台18線阿里山公路51公里隙頂 1轎車突起火全燒光

阿里山公路台18線51公里隙頂路段，今天上午7點51分左右發生一輛轎車不明原因，突然起火燃燒，警消獲報趕往現場撲滅火勢，...

影／桃園BMW男違停路中囂張嗆「歡喜啊」 警開罰了

桃園市一名男子12日在南平黃昏市場路中央違規停車，被後車駕駛勸導卻反嗆「歡喜啊」，拒絕移車；警方今指出，經審視影片內容，...

影／國1台中段竟噴飛鋁梯 國道警調監視器要辦公共危險罪

天外飛來一支鋁梯！有網友在臉書社群公開一段行車紀錄器影片，駕駛行走在國道1號北向184公里處，前方不明原因飛來一支鋁梯，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦