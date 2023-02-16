影／國1台中段竟噴飛鋁梯 國道警調監視器要辦公共危險罪

天外飛來一支鋁梯！有網友在臉書社群公開一段行車紀錄器影片，駕駛行走在國道1號北向184公里處，前方不明原因飛來一支鋁梯，讓他嚇得閃避，影片PO上網，引發議論。國道警察正調閱相關監視器，最高可處1.8萬元罰鍰並依公共危險罪嫌函送。

國道警察局第三公路警察大隊指出，昨天早上8點多，接獲台中市110轉報，在國道1號北向184公里處有掉落物，影像畫面看起來是一支鋁梯，並轉報高速公路局交控中心派員排除。