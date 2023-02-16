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影／國1台中段竟噴飛鋁梯 國道警調監視器要辦公共危險罪
天外飛來一支鋁梯！有網友在臉書社群公開一段行車紀錄器影片，駕駛行走在國道1號北向184公里處，前方不明原因飛來一支鋁梯，讓他嚇得閃避，影片PO上網，引發議論。國道警察正調閱相關監視器，最高可處1.8萬元罰鍰並依公共危險罪嫌函送。
國道警察局第三公路警察大隊指出，昨天早上8點多，接獲台中市110轉報，在國道1號北向184公里處有掉落物，影像畫面看起來是一支鋁梯，並轉報高速公路局交控中心派員排除。
由於鋁梯掉落物的車輛沒有停下來，國道警察第三大隊主動調閱相關監視影像，將依道路交通管理處罰條例處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並以公共危險罪嫌函送。
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