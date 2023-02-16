寒夜冷颼颼有家卻歸不得 警攀牆入屋叫醒房東開門

嘉義市有數位民眾寒夜裡在屋外焦急等候警方到來，員警到場了解，原來是該透天出租套房鐵捲門突然損壞，租客們雖多次聯絡房東，卻始終無人回應有家歸不得，忍著10度低溫在外等候警方幫忙，員警從鄰牆攀爬入屋內才叫醒已睡死的房東開門，租客得以順利進屋。

嘉義市後湖派出所日前接獲勤務指揮中心通報，新生路某處民宅需要協助，警方到達現場後，約有4名民眾焦急又激動地向警方表示，他們都是該透天出租套房的租客，返回租屋處要進屋時，鐵捲門突然損壞無法開啟，雖然多次電話聯絡房東，卻始終沒有回應。因當下已是深夜11時許，又逢寒流，室外低溫僅有10度，租客們左思右想不出辦法才致電報警，希望警方可以提供協助。

警方安撫租客情緒後，也嘗試以各種方式聯絡房東，然而撥打電話卻同樣無人接聽，屋外叫喚也沒人回應。於是員警在取得現場租客及鄰居同意後，由鄰居圍牆進入屋內，原來房東已熟睡，叫醒已熟睡的房東合力從屋內拉開鐵捲門得以讓租客陸續進到屋內，租客連連感謝警方的協助，讓大家免於整夜在外受凍之苦。