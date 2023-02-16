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影／水電工偷電纜黑賺百萬 卻因這件事露餡被逮
新北市樹林區林姓水電工，近來生意慘淡收入銳減，竟夥同另兩友，偷剪俊興街的一帶工廠電纜線變賣牟利，初估不法獲利近百萬元被警方鎖定。這個月3日，他將贓車逆向違停人行道被警發現，旋即在一旁夾娃娃機店被逮，後再通知另兩嫌到案，警詢後依加重竊盜罪嫌移送3嫌送辦。
經調查，林姓男子（48歲）是一名水電工，近來他因水電生意慘淡收入銳減。竟夥同游、吳兩男，將拆裝電線專業當犯罪手法，利用深夜偏遠工廠無人之際，當起賊人偷剪工廠電纜線變賣牟利。為怕工廠發現電纜線被竊，還會接上其他電線，讓工廠短暫不缺電，以利他們銷贓。
上個月24、25兩日，新北市樹林區俊英街多家工廠，上百公尺電纜線被偷走，初估損失近百萬元，警調閱監視器畫面鎖定林、游、吳等3嫌，開始追緝。這個月3日上午，轄區警巡邏經過佳園路，見一輛失竊小貨車逆向違停人行道上，經警一查就是工廠竊案贓車。
警於附近搜尋，果然在一旁夾娃娃機店內，發現林嫌當場詢問「外面的車是你的嗎」，林嫌一度辯稱「自己是走路來的」經盤查比對身分一看，赫見就是偷電纜竊賊，當場搓破斥罵「最好是住三峽可以走到這」偵詢時他供出游、吳兩嫌，警隨後通知兩嫌到案說明，警詢後依加重竊盜罪嫌，將3人移送法辦。
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