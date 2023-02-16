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獨／劉文正詐死？三線索直指他還活著真相

國1、國3台南路段上午接連火燒車 轎車貨車全燒光人無恙

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

國道台南路段上午接連發生火燒車：先是7點40分在國道1號北向311.6公里台南安定出口匝道，一輛轎車突然起火，接著上午9點20分國道3號北向350.3公里新化休息站出口一輛小貨車上的冷氣也突然起火，兩輛車都被燒光，所幸駕駛人都要及時離開沒有受傷。國道警方呼籲用路人車輛定期保養維護，上路前務必做好車況檢查，避免發生類似事件，危害自身及其他用路人安全。

國道四隊表示，事故車輛在國道1號北向311.6公里台南安定出口匝道外側路肩處起火燃燒，獲報立即派遣巡邏車至現場處理並後方警戒，另通知交控中心請工務段消防水車、緩撞車及台南市消防局協助處理，火勢08點18分撲滅，現場08點39分排除。車內僅駕駛1人沒受傷，不過因為上下班時間車流量大，一度造成回堵。

駕駛人表示，該車因引擎故障，他將車輛停至外側路肩後，車輛開始起火燃燒。確切起火發生原因將由消防局調查釐清。

國道八隊則表示，小貨車在國道3號北向350.3公里外側路肩處起火燃燒，火勢於09點53分撲滅，現場10點10分排除。車上駕駛及乘客各1人，無受傷。駕駛人表示，發現車輛後方有冒煙起火情形即停於路肩，疑似車上載運冷氣機起火，確切起火發生原因將由台南市府消防局調查釐清。

國道3號台南新化路段上午火燒車 貨車燒光人無恙。記者周宗禎／翻攝
國道3號台南新化路段上午火燒車 貨車燒光人無恙。記者周宗禎／翻攝
國道1號台南安定路段上午火燒車 轎車燒光人無恙。記者周宗禎／翻攝
國道1號台南安定路段上午火燒車 轎車燒光人無恙。記者周宗禎／翻攝
國道3號台南新化路段上午火燒車 貨車燒光人無恙。記者周宗禎／翻攝
國道3號台南新化路段上午火燒車 貨車燒光人無恙。記者周宗禎／翻攝
國道1號台南安定路段上午火燒車 轎車燒光人無恙。記者周宗禎／翻攝
國道1號台南安定路段上午火燒車 轎車燒光人無恙。記者周宗禎／翻攝

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