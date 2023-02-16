母貓遭比特犬咬爆脊椎慘死 狠男遛狗縱容遭動保法起訴

台中林姓男子牽比特犬外出散步，該犬發現車底下有隻剛生產完的小貓鑽進去撲咬，林沒制止還讓牽繩靠近縱容，隔天住戶驚見騎樓貓屍調監視器才曝光，檢警將貓屍送獸醫解剖，發現其胸腔破裂、脊椎也斷裂慘死，檢方認為林男縱容狗咬貓明確，偵結依違反動保法起訴他。

檢警調查，林男（48歲）去年8月17日牽狗出門散步，行經東區振興街時因比特犬發現車底下有1隻野貓，隨即上前鑽進車底撲咬，林男見狀沒有阻止，還任令他的狗不斷撲咬，直到野貓失去動靜後狗才鬆口。

檢方認為，林男當時一再配合狗的動作，還讓牽繩靠近犬隻容任牠猛咬貓，隔天經民眾發現騎樓倒臥貓屍，經調閱監視器後發現報警才曝光。

案發後有民眾在臉書PO文，表示「放任自己的狗在別人家門口咬死浪浪母貓」、「現在貓小孩全部都不見了，一早出家門口就母貓的屍體就躺在騎樓，全身都血」，並稱「虐待動物的不得好死！」

林男到案後於警詢、偵查中均否認違反動保法，辯稱當時遛狗看見狗跟貓打架，想趕快把牠們分開，但狗的力氣很大他拉不動，自己離開時貓還沒死掉，是後來看新聞才知道那隻貓死了等語。

林的親友證稱，回家看見比特犬嘴巴、下巴都是抓痕，左掌破洞、傷口流血很多，林也跟他說是貓狗打架造成，且林飼養的是比特犬混血種。

檢方再將貓屍送台大獸醫解剖，發現貓屍是因犬咬造成胸腔破裂、重要臟器嚴重破損，肋骨及脊椎都斷裂而死，認定死亡方式為「非意外傷害」。