快訊

獨／劉文正詐死？三線索直指他還活著真相

聽新聞
test
0:00 / 0:00

母貓遭比特犬咬爆脊椎慘死 狠男遛狗縱容遭動保法起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓男子牽比特犬外出散步，該犬發現車底下有隻剛生產完的小貓鑽進去撲咬，林沒制止還讓牽繩靠近縱容，隔天住戶驚見騎樓貓屍調監視器才曝光，檢警將貓屍送獸醫解剖，發現其胸腔破裂、脊椎也斷裂慘死，檢方認為林男縱容狗咬貓明確，偵結依違反動保法起訴他。

檢警調查，林男（48歲）去年8月17日牽狗出門散步，行經東區振興街時因比特犬發現車底下有1隻野貓，隨即上前鑽進車底撲咬，林男見狀沒有阻止，還任令他的狗不斷撲咬，直到野貓失去動靜後狗才鬆口。

檢方認為，林男當時一再配合狗的動作，還讓牽繩靠近犬隻容任牠猛咬貓，隔天經民眾發現騎樓倒臥貓屍，經調閱監視器後發現報警才曝光。

案發後有民眾在臉書PO文，表示「放任自己的狗在別人家門口咬死浪浪母貓」、「現在貓小孩全部都不見了，一早出家門口就母貓的屍體就躺在騎樓，全身都血」，並稱「虐待動物的不得好死！」

林男到案後於警詢、偵查中均否認違反動保法，辯稱當時遛狗看見狗跟貓打架，想趕快把牠們分開，但狗的力氣很大他拉不動，自己離開時貓還沒死掉，是後來看新聞才知道那隻貓死了等語。

林的親友證稱，回家看見比特犬嘴巴、下巴都是抓痕，左掌破洞、傷口流血很多，林也跟他說是貓狗打架造成，且林飼養的是比特犬混血種。

檢方再將貓屍送台大獸醫解剖，發現貓屍是因犬咬造成胸腔破裂、重要臟器嚴重破損，肋骨及脊椎都斷裂而死，認定死亡方式為「非意外傷害」。

檢方再勘驗監視器畫面，認為林犯嫌明確，偵結依違反動保法第6條、第25條使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺及重要器官功能喪失罪嫌起訴他。

野貓示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
野貓示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

比特犬 動保法

延伸閱讀

哈士奇被解牽繩「開心燦笑」…下秒主人加速開走！牠超錯愕狂追車心碎影片曝

腰椎不好「小腿墊枕頭」睡反而更傷 醫教2伸展運動助頸背放鬆

「龍骨」開刀到這個捷運站 全台三家脊椎醫院為何都在高雄？

致命異形現身海灘！她遛狗驚見詭異長尾骨骸 無P照曝光網嚇瘋：是抱臉蟲

相關新聞

安全帽阿伯看櫥窗女內衣模特兒現詭異動作 「擦槍」還是跨下癢？

彰化縣一名商家檢視自家監視錄影帶，意外發現一名中年男子在鄰近女性內衣店前疑似「打手槍」，警方據報展開調查，因女性內衣店員...

台中兄妹倆錯過校車走1個多少時求助 暖警化身超級保母

台中市大肚區一對分別就讀高中、國中的兄妹因錯過返家校車，決定步行返家，但走了1個多小時天都黑了、筋疲力竭，向台中市警局烏...

臘腸犬路上逃竄 暖心女警帶犬掃描晶片找到飼主

台北市北投區懷德街日前出現一隻臘腸狗，亂竄馬路差點被車撞，民眾抱起臘腸狗送往永明派出所，暖心女警余莉芃隨即在臉書發布走失...

台18線阿里山公路51公里隙頂 1轎車突起火全燒光

阿里山公路台18線51公里隙頂路段，今天上午7點51分左右發生一輛轎車不明原因，突然起火燃燒，警消獲報趕往現場撲滅火勢，...

影／桃園BMW男違停路中囂張嗆「歡喜啊」 警開罰了

桃園市一名男子12日在南平黃昏市場路中央違規停車，被後車駕駛勸導卻反嗆「歡喜啊」，拒絕移車；警方今指出，經審視影片內容，...

影／國1台中段竟噴飛鋁梯 國道警調監視器要辦公共危險罪

天外飛來一支鋁梯！有網友在臉書社群公開一段行車紀錄器影片，駕駛行走在國道1號北向184公里處，前方不明原因飛來一支鋁梯，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦