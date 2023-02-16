高雄8旬翁偷132元狗罐頭 緊跟隨！2愛犬成破案關鍵

高雄82歲胡姓老翁，養了2隻雪納瑞，因手頭緊，買不起狗食，10日上午在楠梓區一家超商，偷走價值132元的狗食離去，店家報警；由於老翁帶愛犬特徵明顯，警方4天後查獲胡翁，雖同情遭遇，但仍依竊盜罪嫌將他函送法辦。

楠梓警分局翠屏派出所警方，10日上午6時30分許，接獲位於海專路一家超商報案，店員指稱，店內3罐價值132元的狗罐頭不翼而飛，調監視器畫面，發現是1名牽著2隻黑色雪納瑞的老翁所為。

警方獲報後，調閱監視器查看，老翁行竊時，愛犬成「破案關鍵」，隨後老翁牽著愛犬往附近巷子離去；警方查訪周遭住戶，研判老翁住在附近，且經常牽著雪納瑞外出散步，特徵有辨識度。

14日上午9時許，警方在德祥路巡邏時，發現老翁牽著2隻雪納瑞走在馬路上，符合偷罐頭老翁特徵，趨前盤查，胡姓老翁坦承竊行。