高雄8旬翁偷132元狗罐頭 緊跟隨！2愛犬成破案關鍵
高雄82歲胡姓老翁，養了2隻雪納瑞，因手頭緊，買不起狗食，10日上午在楠梓區一家超商，偷走價值132元的狗食離去，店家報警；由於老翁帶愛犬特徵明顯，警方4天後查獲胡翁，雖同情遭遇，但仍依竊盜罪嫌將他函送法辦。
楠梓警分局翠屏派出所警方，10日上午6時30分許，接獲位於海專路一家超商報案，店員指稱，店內3罐價值132元的狗罐頭不翼而飛，調監視器畫面，發現是1名牽著2隻黑色雪納瑞的老翁所為。
警方獲報後，調閱監視器查看，老翁行竊時，愛犬成「破案關鍵」，隨後老翁牽著愛犬往附近巷子離去；警方查訪周遭住戶，研判老翁住在附近，且經常牽著雪納瑞外出散步，特徵有辨識度。
14日上午9時許，警方在德祥路巡邏時，發現老翁牽著2隻雪納瑞走在馬路上，符合偷罐頭老翁特徵，趨前盤查，胡姓老翁坦承竊行。
胡翁指稱因2隻雪納瑞和他相依為命，視如己出，都會用最好的食物給牠們吃，但最近因經濟拮据，所以才偷超商的狗罐頭，讓愛犬飽餐一頓，知道偷竊行為不對；警方雖同情胡翁遭遇，但因竊盜屬公訴罪，警詢後，將胡翁函送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言