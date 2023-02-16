失智母連兩日高雄台中迷途 女兒心情如洗三溫暖

獨居高雄的77歲周婦迷途，女兒擔心老母狀況前天接回台中照顧，未料中午母女在公園散步時，一不留神母親又走失，女兒擔心急報警。深夜11點多，警尋回周婦並通知家屬；女兒坦言，母親連2日迷途，她壓力很大，心情如同洗三溫暖，感謝警方協助。

77歲周婦原本在高雄獨居，因發生走失事件，住在台中的女兒擔心母親年邁，前天接她到台中同住，沒想到，中午母女在潭子區一處公園散步，母親又獨自行動，女兒在公園來回奔波都找不到母親身影，急得報警協尋。

當天深夜11點多，豐原警分局合作所副所長張葉強、警員黃博聖接獲報案，民眾在豐原區中山路與圓環東路口發現一名迷途婦人需要警方協助。

警方查出迷途婦人就是已通報失蹤人口的77歲周婦；周婦表示，中午在潭子區女兒住處外散步後，「我就找不到回家的路」，一路遊蕩到深夜。員警先將周婦載返所內休息，提供熱茶與餐點，所幸周婦身體除疲累外並無大礙，同步通知其女兒到所內。

周婦女兒趕到派出所頻頻向警方道謝，並憂心透露，母親患有失智症，先前獨自居住在高雄，前一天才在高雄迷途，她才連夜驅車南下將母親接回台中同住，沒想到隔一天外出散步，母親還是走失，讓她心情如同洗三溫暖，壓力不小。