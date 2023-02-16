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安全帽阿伯看櫥窗女內衣模特兒現詭異動作 「擦槍」還是跨下癢？
彰化縣一名商家檢視自家監視錄影帶，意外發現一名中年男子在鄰近女性內衣店前疑似「打手槍」，警方據報展開調查，因女性內衣店員表示沒注意有男子在店外，警方將進一步了解他的行為。
民眾今天指出，錄影畫面顯示這名中年男子站在一間店前，手放在「某個部位」狀似不停摩擦，同時左顧右盼，當時沒路人行經騎樓，馬路上車輛往來，男子一面留意四周一面「做那個動作」，整個過程不到3分鐘，男子離開騎乘機車離去。商家發現錄影畫面內容，根據男子站的位置，原來那是女性內衣店的穿胸罩和內褲模特兒擺放處。
中年男子的行為疑觸犯公然猥褻，屬於非告訴乃論罪，可處一年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金，但女性內衣店員聲稱沒看見有男子在店外，也沒看到「特殊行為」，警方已通知男子到案說明以釐清「打手槍」或「胯下癢」。
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