安全帽阿伯看櫥窗女內衣模特兒現詭異動作 「擦槍」還是跨下癢？

彰化縣一名商家檢視自家監視錄影帶，意外發現一名中年男子在鄰近女性內衣店前疑似「打手槍」，警方據報展開調查，因女性內衣店員表示沒注意有男子在店外，警方將進一步了解他的行為。

民眾今天指出，錄影畫面顯示這名中年男子站在一間店前，手放在「某個部位」狀似不停摩擦，同時左顧右盼，當時沒路人行經騎樓，馬路上車輛往來，男子一面留意四周一面「做那個動作」，整個過程不到3分鐘，男子離開騎乘機車離去。商家發現錄影畫面內容，根據男子站的位置，原來那是女性內衣店的穿胸罩和內褲模特兒擺放處。