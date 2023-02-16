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借百萬投資租車公司糾紛 駕車撞店家落網才知找錯仇家

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄高姓男子今天凌晨駕車衝撞新興區一家美甲工作室大門，巡邏警網撞見，當場逮捕高男；高聲稱因借款百萬給游姓男子投資租車公司，游欠錢不還，心生不滿才教訓對方，警方發現游早已搬家，高尋仇找錯人。

新興警分局五福二所巡邏員警，今天凌晨0時30分許，巡邏經過新興區忠孝一路時，發現一部黑色自小客車正倒車衝撞，一家未營業的美容美甲工作室鐵捲門，造成鐵捲門毀損凹陷。

警方見狀立即喝令駕駛制止，當場逮捕駕車的28歲高姓男子，發現高駕駛懸掛他車車牌的轎車；高男落網後原本聲稱，「開錯了」，後來供述去年間，29歲游姓友人開租車公司，他借了100萬給游男投資，後來拿不到利潤，游拒絕還款，於是心生不滿，才衝撞店家大門洩恨。

警方調查，游男的租車公司日前已搬離現址，房東將店面租給美容美甲工作室，高男尋仇找錯對象，將通知游男到案說明，以釐清案情；警詢後依毀損、恐嚇等罪嫌將高送辦。

高男懸掛他車車牌的行為，警方另依道路交通管理處罰條例第12條予以製單舉發，可處3600元以上1萬800元罰單。

高雄高姓男子借款百萬給友人投資租車公司，因拿不到利潤，今晨憤而駕車衝撞新興區一家美甲工作室大門，卻找錯對象尋仇，遭巡邏警網活逮。記者石秀華／翻攝
高雄高姓男子借款百萬給友人投資租車公司，因拿不到利潤，今晨憤而駕車衝撞新興區一家美甲工作室大門，卻找錯對象尋仇，遭巡邏警網活逮。記者石秀華／翻攝
高雄高姓男子尋仇找錯對象，倒車衝撞一家未營業的美容美甲工作室鐵捲門，造成鐵捲門毀損凹陷。記者石秀華／翻攝
高雄高姓男子尋仇找錯對象，倒車衝撞一家未營業的美容美甲工作室鐵捲門，造成鐵捲門毀損凹陷。記者石秀華／翻攝

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