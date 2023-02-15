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竹聯幫靜安會礁溪春酒 宜警出動200警力蒐證

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

素有「竹聯幫最神祕堂口」之稱的靜安會，今日晚間在礁溪1間餐廳舉辦春酒，預估有400到500人出席，宜蘭縣警局出動200名左右警力到場蒐證，現場狀況穩定，據悉竹聯幫高層並未到場，警方也未查出違禁品。

靜安會成立於2018年，被視為竹聯幫主「么么」黃少岑的直屬部隊，以台北為主要活動範圍，以30歲以下的新生代為主，近年頻頻登上報紙版面。

據悉，靜安會某成員是這次春酒餐廳的股東，聚餐成員多達4、500人，不過幫主並未到場，現場最高層是綽號「阿達」的前和堂主吳文達。因出席人數眾多，警方不敢大意也派出近200名警力，由刑大與礁溪分局帶隊，各分局亦派出警力支援。

據了解，靜安會出席者多為台北人，宜蘭本地人不多；警方現場也未搜出違禁品，場面尚稱安穩。

據了解，警方並未搜出違禁品等，場面尚稱安穩。記者陳敬丰／攝影
據了解，警方並未搜出違禁品等，場面尚稱安穩。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣警局出動近200名警力蒐證與維持秩序。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣警局出動近200名警力蒐證與維持秩序。記者陳敬丰／攝影
竹聯幫「靜安會」今晚在礁溪某餐廳舉辦春酒。記者陳敬丰／攝影
竹聯幫「靜安會」今晚在礁溪某餐廳舉辦春酒。記者陳敬丰／攝影

竹聯幫 餐廳 宜蘭

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