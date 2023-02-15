見他說好乾杯又裝傻 酒店小姐暴怒抓傷酒客挨告

陳姓女子去年在酒店陪酒，因故與酒客爆發口角，出手攻擊對方，導致酒客臉、手挫傷，事後報案提告，檢警調查後依法送辦、起訴，法院近日審結，依傷害罪判陳女罰金2萬元，易服勞役1000元折算1日。

檢警調查，21歲陳女在台北市中山區林森北路上酒店「特蘭斯商務會館」內上班，從事陪酒工作，花名「茜茜」。

去年7月20日凌晨，26歲高姓男子到店內飲酒，點了2瓶威士忌，並點陳女坐檯，凌晨5時許欲散場時，高男稱「酒開了要喝完」，陳女一飲而盡，卻見高男未將酒飲盡，上前催酒卻遭高男推開，雙方因此爆發口角。

過程中，陳女抓傷高男臉部、手部，並致其臉手受挫傷，高男事後到醫院驗傷，報案提告。

陳女到案供稱，案發當時是「不小心刮傷對方」，事後有意賠償醫藥費、與高男和解，但高男主張賠償當晚消費費用，雙方談和未果；檢方檢視相關筆錄、驗傷單、消費明細等事證，偵結依刑法277條傷害罪嫌起訴陳女。