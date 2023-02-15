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酒後起口角工人遭街友持刀刺傷 警獲報3小時逮人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市王姓工人前天疑酒後起口角，遭廖姓街友涉嫌持刀刺傷肩膀，板橋警方獲報後3小時迅速在板橋火車站附近查獲廖男到案，警詢後昨依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署偵辦，因廖男居無定所，檢方訊後向法院聲請羈押獲准。

板橋警方本月13日下午5時30分獲報，板橋區南雅東路一間公寓內發生持刀傷人案，警方到場發現工人王姓男子（56歲）在住處遭人持利刃刺傷左肩，涉嫌逞凶的廖姓男子（41歲）行凶後徒步逃逸。王男由救護車送醫急救後，無生命危險。

警方查出戶籍已被遷至新竹市東區戶政事務所的廖男為一名街友，平日都在板橋區街頭四處遊蕩，晚上則會窩在板橋火車站附近過夜，果真於案發3小時在板橋火車站北三門附近逮獲廖男，不僅在其身上搜出凶刀一把，就連所穿外套上還沾有王男的血跡。

據了解，廖男到案後坦承行凶，辯稱是因13日中午與王男在板橋區接雲寺前廣場一起喝酒，因酒後起口角不歡而散，才會登門討公道，雙方因一言不合再起爭執，一時氣不過，涉嫌持隨身攜帶的刀子刺傷王男。警詢後昨依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署偵辦，因廖男居無定所，檢方訊後向法院聲請羈押獲准。

疑酒後起口角，王姓工人前天遭廖姓街友涉嫌持刀刺傷肩膀，板橋警方獲報後3小時迅速在板橋火車站附近查獲到案，警詢後昨依殺人未遂罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
疑酒後起口角，王姓工人前天遭廖姓街友涉嫌持刀刺傷肩膀，板橋警方獲報後3小時迅速在板橋火車站附近查獲到案，警詢後昨依殺人未遂罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
疑酒後起口角，王姓工人前天遭廖姓街友涉嫌持刀刺傷肩膀，板橋警方獲報後3小時迅速在板橋火車站附近查獲到案，在其身上搜出凶刀及沾有血跡的外套，警詢後昨依殺人未遂罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
疑酒後起口角，王姓工人前天遭廖姓街友涉嫌持刀刺傷肩膀，板橋警方獲報後3小時迅速在板橋火車站附近查獲到案，在其身上搜出凶刀及沾有血跡的外套，警詢後昨依殺人未遂罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
疑酒後起口角，王姓工人前天遭廖姓街友涉嫌持刀刺傷肩膀，板橋警方獲報後3小時迅速在板橋火車站附近查獲到案，在其身上搜出凶刀及沾有血跡的外套，警詢後昨依殺人未遂罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
疑酒後起口角，王姓工人前天遭廖姓街友涉嫌持刀刺傷肩膀，板橋警方獲報後3小時迅速在板橋火車站附近查獲到案，在其身上搜出凶刀及沾有血跡的外套，警詢後昨依殺人未遂罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝

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