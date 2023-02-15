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鵝鴨逃逸大馬路！新北3警包夾圍捕畫面曝光 驚呼「也跑太快了吧」

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市新店區今天凌晨2點多發生「家禽逃逸」事件，有民眾在安康路二段與安忠路口看到一隻鵝、一隻鴨莫名其妙出現在馬路上，由於路口前就是派出所，立刻報警請警方協助。

新店分局安康派出所獲報查看，果然發現一鵝、一鴨在路中，為了不影響人車安全，想辦法解決問題，拿出閒置的橘色垃圾桶開始抓捕鵝鴨。

抓捕畫面曝光，只見3名員警左攻右夾，想方設法把鵝鴨抓進垃圾桶，過程中拍攝者不禁開懷大笑，笑聲不斷。

經過約10分鐘，警方順利「圍捕」鵝鴨，並交由新北市動保處帶回，動保處今天早上11點多順利聯繫飼主，據悉是安忠街造景園藝行所飼養。

有民眾將圍捕過程拍下，並Po上地方臉書社團說「警察杯杯擺出架式，拿著塑膠桶，正在圍捕 『逃犯』---大白鵝！雖然不太清楚發生什麼狀況，不過讓我想起小時候在安坑確實很容易在路上遇到各種動物」，意外引發討論。

【中央社／新北15日電】

新店安坑今天凌晨出現一對鴨鵝在路上遊蕩，警方獲報趕抵現場圍捕，不過鴨鵝太靈活，連員警都驚呼「跑太快了吧」，最後拿著橘色大塑膠桶、左右夾攻才抓到，並由飼主帶回處理。

新北市政府警察局新店分局安康派出所今天凌晨2時許獲報，安康路二段與安忠路口有一隻鴨與一隻鵝在路上遊蕩，3名警員到場後隨即發現牠們蹤影。

不過鴨鵝一邊疾奔、一邊振翅拍動，見員警左右包夾還會快速急轉方向，連警察都驚呼「也跑太快了吧」，隨即拿起橘色大塑膠桶展開圍捕，並在10分鐘內成功控制鴨鵝，帶回派出所後，通知新北市政府動物保護防疫處處理。

動保處表示，獲報後立刻前往並將鴨鵝帶回收容安置，經查，牠們是安忠街造景園藝行飼養，因不明原因跑出遊蕩，上午11時已由動保處交還給飼主，勸導應管束好飼養動物，並加強周邊巡邏；飼主表示，會加強圍籬，防止動物離開園區。

目擊民眾也在社群網站臉書Facebook社團「我們就是安坑人，安坑自古就是城」發文分享警員圍捕「逃犯」經過，有網友留言「警察杯杯太辛苦了」「真正包山包海的人民保母」「安坑日常」等，還有人標記製作鵝肉相關店家「來收編」。

新北市新店區今天凌晨發生鵝鴨逃逸事件，警方獲報動用橘色垃圾桶，順利將鵝鴨「逮獲」。記者翁至成／翻攝
新北市新店區今天凌晨發生鵝鴨逃逸事件，警方獲報動用橘色垃圾桶，順利將鵝鴨「逮獲」。記者翁至成／翻攝

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