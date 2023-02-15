溫世仁2孫被在宅保母不當管教 楊媛媛攜夫提告不退讓

已逝企業家溫世仁長媳、現任溫世仁文教基金會副董事長楊媛媛的孩子去年中被到府保母兼家教老師控訴施暴，還出具驗傷單向孩子提告，案件進入司法程序中。時隔半年，楊媛媛今天表示，絕不容忍這名保母對6歲小孩莫須有的公開指責，同時也表示，她另一名孩子也遭受另一位保母的不當管教，這次一樣不姑息，將攜手丈夫溫泰鈞向兩位保母提告，揭發惡行。

溫世仁文教基金會今天召開媒體茶敘，由楊媛媛與台北教育大學心理與諮商學系助理教授謝政廷對談，內容重點為兒童保護，並提倡教育不是要教小孩絕對服從，而是要引導小孩學習判斷是非對錯、提出多元看法、正當保護自己。

楊媛媛說，自己跟許多職業婦女一樣，身兼多重身份，除了要顧老人家，她還有五個小孩，以及事業與公益責任，因此，請了專業到府保母，分擔育兒工作。過去她幸運地遇到很多好保母，但去年卻不幸遇到了兩位傷害孩子的保母，都是趁家長外出工作、出差時，不當教導、傷害了兩個小孩。

楊媛媛說，其中一位保母由於教導理念不同，她選擇解除委任工作，也已結清所有薪資，但這位保母卻額外要求精神賠償費，索求不到就對她的小孩提告傷害，還在媒體公開批評孩子的情緒行為有問題，造成二次傷害。這段時間她帶著孩子做心理輔導，也請教育專家指導，才一起慢慢走出陰霾。

楊媛媛也哽咽說，她另一名孩子有次放學時，被發現臉頰紅腫，被逼問才敢說是被保母暴打頭跟臉頰多次，但孩子卻以為是自己不乖，所以不敢哭也不敢說，再問才知道這位保母平常就常常打孩子。

台北教育大學心理與諮商學系助理教授謝政廷說，家長要教導孩子，面對類似事情時，要勇敢說出來，向父母反映，家長則要扮演支持與陪伴的角色，此時，整理好自己的情緒也很重要。