國道1號南向51.2公里6車連環撞 車流一度回堵5公里

國道一號南向51.2公里處今下午發生追撞事故，6輛轎車疑因未保持安全距離連環追撞，其中一名駕駛受困且多處挫傷，共3人送醫，車流一度回堵5公公里，目前現場已排除。

國道警方指出，6輛轎車今下午3時20分許在國道1號南向51.2公里處，疑因未保持安全距離發生追撞事故，占用輔助內側車道，立即派遣巡邏車前往，並通知交控中心、緩撞車、救護車及消防隊。

警消到場時，其中一部轎車駕駛受困，雖然全身多處挫傷，但意識清楚可對談，並無大礙，4時8分救出，與另還有2名傷者皆送醫。

警方表示，事故現場在4時18分排除，後方回堵5公里，已通知交控中心顯示CMS看板，並透過警廣宣達用路人注意行車安全，保持行車間距，詳細肇事原因待查。