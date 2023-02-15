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影／公車起步乘客喊「有人跌倒了」 基隆9旬老翁送醫
基隆市90歲老先生今搭公車，在車廂走道跌倒送醫。公車處和開車的謝姓司機前往醫院探視時，老翁因無大礙已離開醫院回家，家屬也婉辭慰問禮品。公車處長陳新埤說，老翁後續若有醫療需求，會協助辦理乘客險出險理賠。
基隆市林姓公車司機本月初拒載以電動輪椅代步男子，基隆市長謝國樑要求查處，公車處調查屬實，記過並改調內勤職務。公車處另提出獎勵方案，3月1日起司機協助輪椅族搭公車，每搭載1人次發給50元服務獎勵金。
公車司機拒載輪椅族事件剛落幕，今天上午11點多又發生九旬老翁搭公車，在車廂走道摔倒的意外事件。基隆市消防局獲報案前往救護，送往衛生福利部基隆醫院救治。
謝姓司機說，老翁從「忠一路孝一路口」上車，車子起步後聽到有乘客喊有人跌倒了，停車關心，見沒有明顯外傷，為免妨礙交通，開到義一路市政府站後，詢問老翁需不需要送醫，老翁說要，便打119請求救護。
陳新埤表示，乘客搭車受傷送醫，無論司機有沒有疏失，都可以申請乘客險理賠。公車處人員和謝姓司機事後攜帶水果禮盒，前往醫院探視老翁，得知醫師檢查無大礙已返家。聯繫家屬表達登門慰問之意，對方婉拒。老翁後續若有醫療事宜，公車處會協助辦理乘客險出險理賠。
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