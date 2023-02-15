燒烤店多年來被賒帳20萬！老闆吃藥顧肝收不到錢 這次不忍了

彰化縣永靖鄉中山路一家碳烤業者今天在彰化踢爆網投訴去年12月5日晚間有一桌客人前來用餐，一直點、一直吃，讓他烤到半夜4點多，共吃了3千多元，其中一人說要付錢，都沒來付，已2個多月過去了，仍沒來付錢，所以業者公布影像請大家幫忙找出他們，並說他還有年幼的女兒要養，那是辛苦錢。

業者說，他開店十幾年做生意，被不少客人賒帳，前後被欠了約20萬元，想說慢慢等，沒在催錢，沒想到都等不到客人來還錢，每天辛苦做到天亮，還要吞藥顧肝，現在物價成本什麼都貴，生意不好做，還被欠菜錢，還要繳每月7、8萬元房貸，壓力很大，他沮喪到不想做了。

業者表示，去年12月5日有一桌客人約6、7人凌晨2點多來用餐，點了很多燒烤，包括牛小排、蚵仔、雞排、魚下巴、鹹豬肉和酒等，吃到凌晨4、5點，共吃了3460元，結帳時眾人竟說沒帶錢，其中一人說這二天會過去付錢，但他們苦等了2個多月，對方並沒來付錢。

由於客人也是以前會來的熟客，甚至會用LINE點餐，所以業者讓他們賒帳，沒想到後來LINE對方提醒要來付錢，對方竟置之不理。

業者決定將客人影像公布，請民眾若有認識幫忙找人，而且業者也問過警方，有吃的人都有付錢的責任，希望盡快找到對方來付錢，業者說，那些食材都要成本，是辛苦錢，他們還有年幼的女兒要養啊。