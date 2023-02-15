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影／金門東村深夜大火 廠房遭大火吞噬付之一炬

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金湖鎮東村昨天深夜發生一起住宅火警案件，金門縣消防局人員到場後發現，火場是一間廢棄物清運公司廠房，雖然大批職義消趕到場灌救，但因為風勢很大，大火還是整整燒了快50分鐘，整個廠房付之一炬，總計燃燒面積初估約250平方公尺，所幸未造成人員傷亡，相關火災原因及財物損失，由消防局火災調查鑑定中。

金門縣消防局今天表示，昨日晚間11時36分接獲民眾報案，指稱位於金湖鎮東村發生火警案件，第一時間立即派遣金湖及金沙車組，計各式消防、救護車10輛及職、義消約人33名，現場出水5車次。

消防局金湖、金沙車組在抵達後，目視該棟建築物已全面燃燒，現場指揮官環視火災現場後，立即派員於該棟建物第一面、第三面、第四面分別佈署3條水線，同時進行3方包夾，搶救過程針對第一面、第四面以圓盤切割器進行開口破壞，以加速撲滅火勢，現場在警消及楊忠典等多位義消協助搶救下，歷時約50分鐘將火勢撲滅。

據了解，整起案件並未造成任何人命傷亡，過程並由消防人員即時移除瓦斯桶2桶，餘緊鄰建築物汽車3輛及摩托車3台於消防人員引導下由民眾第一時間進行遷移，所幸未釀成更大災害。

消防局第二大隊大隊長陳國瑋呼籲，民眾使用火源時務必人離火熄，使用電器切勿超過負載，相關電器應依照電器使用規則進行使用，以避免類似案件再次發生。同時也特別叮嚀各式勤務應持續強化勤前整備作為，以遂行瞬息萬變勤務樣態。

金湖鎮東村昨天深夜發生一起住宅火警案件，雖然大批職義消趕到場灌救，大火還是整整燒了快50分鐘，整個廠房付之一炬。圖／金門縣消防局提供
金湖鎮東村昨天深夜發生一起住宅火警案件，雖然大批職義消趕到場灌救，大火還是整整燒了快50分鐘，整個廠房付之一炬。圖／金門縣消防局提供
金湖鎮東村昨天深夜發生一起廢棄物清運公司廠房，熊熊大火，相當駭人圖／金門縣消防局提供
金湖鎮東村昨天深夜發生一起廢棄物清運公司廠房，熊熊大火，相當駭人圖／金門縣消防局提供
金湖鎮東村昨天深夜發生一起廢棄物清運公司廠房，整個廠房付之一炬。圖／金門縣消防局提供
金湖鎮東村昨天深夜發生一起廢棄物清運公司廠房，整個廠房付之一炬。圖／金門縣消防局提供

火災 金門

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