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影／17萬金鍊戴了就走 警逮假收購真劫金4嫌送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區陳、李、吳、張4嫌，透過臉書社團向被害吳男誆騙，要以17萬收購一條金項鍊。上周日（12日）深夜，雙方約在中港一街面交，由陳、李兩男開租賃車前往，陳男假意試戴，隨後謊稱要上車拿錢，不料卻是與李駕車逃去。昨天（14日）晚上，警循線在桃園龜山、新莊逮捕4嫌，警詢後依詐欺罪嫌送辦。

經調查，被害人吳男（26歲）日前透過臉書社群貼文，想賣掉一條重2兩的金項鍊（市價17萬元）。陳（23歲）、李（24歲）、張男（21歲）吳男（22歲）從臉書得知，商議來個「假收購」真劫金項鍊。

他們先以三萬元代價，讓吳男租車準備犯案，再由張男上臉書與被害人聯繫，雙方談以17萬原價收購後，再約得上周日（12日）深夜11時30分左右，於新北市新莊區中港一街3號前「面交」。

當晚由陳、李兩嫌出面，開乘租賃車前往約定地點，陳男還刻意提早一步下車，隨後自己一人步行前去與被害人碰面。雙方依約到場，彼此寒暄一陣，陳男假意試戴，隨後謊稱「身上沒有現金，已聯繫朋友，正開車送現金前來交付。」

被害人未想太多，與陳男在旁等候一會兒，不久，見李男駕車緩緩而來，陳男改謊要到車內拿錢。不料，陳男才一轉過身，卻快步朝車而去，被害人見狀尾後追去，仍被陳、李兩男駕車逃去，當場損失要價17萬元金項鍊。

事後，新莊警方獲報，調閱沿路監視器畫面以車追人，鎖定租車吳男、面交陳男、李男及臉書聯繫張男等人涉案，於昨天（14日）晚上8時許兵分多路，循線於桃園龜山、新北新莊等處逮捕吳、陳、李3男，追回金項鍊，並通知張男到案說明，偵詢時惟陳男否認犯行，警詢後仍依詐欺罪嫌，將4人移送法辦。

被害人透過網路要賣掉這條金項鍊，遭4嫌詐騙險損失17萬元。記者曾伯愷／翻攝
被害人透過網路要賣掉這條金項鍊，遭4嫌詐騙險損失17萬元。記者曾伯愷／翻攝
新北市陳姓男子與被害人面交，謊騙要上車拿錢之際，與另共犯開車逃逸，警昨晚逮涉案4嫌依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市陳姓男子與被害人面交，謊騙要上車拿錢之際，與另共犯開車逃逸，警昨晚逮涉案4嫌依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市陳姓男子與被害人面交，謊騙要上車拿錢之際，與另共犯開車逃逸，警昨晚逮涉案4嫌依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市陳姓男子與被害人面交，謊騙要上車拿錢之際，與另共犯開車逃逸，警昨晚逮涉案4嫌依法送辦。記者曾伯愷／翻攝

桃園 詐欺

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