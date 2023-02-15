影／17萬金鍊戴了就走 警逮假收購真劫金4嫌送辦

新北市新莊區陳、李、吳、張4嫌，透過臉書社團向被害吳男誆騙，要以17萬收購一條金項鍊。上周日（12日）深夜，雙方約在中港一街面交，由陳、李兩男開租賃車前往，陳男假意試戴，隨後謊稱要上車拿錢，不料卻是與李駕車逃去。昨天（14日）晚上，警循線在桃園龜山、新莊逮捕4嫌，警詢後依詐欺罪嫌送辦。

經調查，被害人吳男（26歲）日前透過臉書社群貼文，想賣掉一條重2兩的金項鍊（市價17萬元）。陳（23歲）、李（24歲）、張男（21歲）吳男（22歲）從臉書得知，商議來個「假收購」真劫金項鍊。

他們先以三萬元代價，讓吳男租車準備犯案，再由張男上臉書與被害人聯繫，雙方談以17萬原價收購後，再約得上周日（12日）深夜11時30分左右，於新北市新莊區中港一街3號前「面交」。

當晚由陳、李兩嫌出面，開乘租賃車前往約定地點，陳男還刻意提早一步下車，隨後自己一人步行前去與被害人碰面。雙方依約到場，彼此寒暄一陣，陳男假意試戴，隨後謊稱「身上沒有現金，已聯繫朋友，正開車送現金前來交付。」

被害人未想太多，與陳男在旁等候一會兒，不久，見李男駕車緩緩而來，陳男改謊要到車內拿錢。不料，陳男才一轉過身，卻快步朝車而去，被害人見狀尾後追去，仍被陳、李兩男駕車逃去，當場損失要價17萬元金項鍊。