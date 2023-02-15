台中市十大易肇事路口看這邊 未注意車前狀況釀禍最多

台中市警局今天公布去年統計容易肇事的十大路口，其中西屯有7處最多、南屯有2處，而分析肇事原因，多以未注意車前狀況釀禍最多，今年也將配合市府交通局等單位，根據路口特性改善，以減少交通事故。

台中市警局統計去年台中市十大肇事路口，以西屯區7處最多，其次為南屯區2處、北區1處，依序分別為南屯區環中路與五權西路口、北區崇德路與三民路口、西屯區文心路與台灣大道口、西屯區台灣大道與惠中路口、西屯區市政路與環中路口、西屯區中清聯絡道與環中路口、西屯區西屯路與環中路口、南屯區向上路與環中路口、西屯區台灣大道與惠來路口，以及西屯區台灣大道與河南路口。

台中市交大指出，第一名的肇事路口，南屯區環中路與五權西路，去年共發生交通事故195件，但其中為A3類單純車損的事故就佔了140件，佔比71.8%，分析事故原因以駕駛未注意車前狀況前後追撞、變換車道不當等肇事最多，轄區第四分局已先行辦理會勘，交通局及相關單位將於路口前增設警示牌面並加繪轉彎車道導引線，用以提醒用路人注意路況，減少此類追撞或擦撞事故發生。

另排名第二的北區崇德路與三民路口共發生交通事故175件，分析該處主要肇因多為駕駛人違反特定標誌（線）禁制因而肇事。

經統計該路口所建置「多功能科技執法設備」，從去年1月21日啟用起至12月31日止，共舉發闖紅燈、跨越雙白線及直行車占用左轉專用道等違規計4萬3082件；警方除以多功能科技執法設備舉發特定違規外，也將由轄區第二分局編排警力現場取締，彰顯警方執法作為，以強力遏止駕駛人違規行為。