影／八旬老翁菜園施肥體力不支 淡水警暖心助返家

新北市1名83歲李姓老翁，日前癱倒在淡水山區產業道路旁，員警路過瞥見嚇一大跳，連忙靠近查看。原來老翁獨自到山上菜園施肥，體力不支跌倒，員警趕緊將他帶回派出所休息，多方查訪終於聯繫到女兒。

淡水警分局水源派出所警員曾守峴，11日下午4時30分巡邏路過竹圍子產業道路發現老翁，連忙過去攙扶、關懷詢問：「阿伯！你住哪裡？」老翁只是虛弱地答稱：「住淡水」。

一起回到派出所後，老翁疑有失溫及脫水現象，身體頻頻發抖且無法言語，警員劉宬暟察覺他四肢多處擦傷，便協助消毒傷口簡易包紮，並提供溫水及麵包暖暖身。

由於老翁身上僅有1張愛心卡，沒有其他身分證件，但頸上掛帶印有無極天元宮的字樣，警方研判應該住在附近，於是透過警政系統查詢，並查訪老翁跌倒位置周邊居民，順利聯繫到住在淡水市區的女兒前來團聚。