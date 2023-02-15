影／台中婦出14萬給兒買房？警瞥見交戰手冊急阻詐
台中市六旬楊姓婦人上周到銀行要匯款14萬元到不明帳戶，楊婦稱錢要給兒子買房子，行員發現楊婦兒子姓名與轉帳帳戶不符，楊婦才改口是「乾兒子」，行員通知警方到場，但楊婦一下稱錢是要買房、一下又說買車，期間不斷使用手機，警方瞥見對話過程疑是歹徒傳授教戰手冊，趕緊阻詐。
第二警分局文正所在10日下午1時許，接獲國泰世華銀行篤行分行通報，67歲楊姓婦人疑遭歹徒詐騙，要匯款14萬元，但對於匯款對象，起初說是兒子，後來行員發現姓名不符後，楊婦又改口，認為有異狀所以通報。
警方到場了解，楊婦對於警方詢問，態度抗拒，直說與梁姓網友是近3個月才認識的，因為很談得來，所以認梁為乾兒子，但對於匯款用途，楊女一下稱要買房，一下又說要買車，期間有使用手機通訊軟體與對方交談，警員也眼尖看到，雙方對話內容，疑是歹徒在傳授楊女回應警員、行員的說法。
因為楊女堅持不願提供雙方對話記錄給警方看，但警方與行員仍苦口婆心，要求楊女暫緩匯款，以免積蓄不保，楊女才打消念頭。
第二警分局長楊川提醒，當今社群軟體也成為詐騙集團的管道，例如LINE、FACEBOOK等通訊軟體，網路為虛擬空間具有跨國性及隱匿性，網路交友千萬要小心，對於素未謀面的網友不可貿然相信，尤其談及金錢，必然有詐。
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