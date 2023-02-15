疑氣溫驟降 竹市警一分局長昏倒宿舍手術中
新竹市警局第一分局分局長呂育騰才到任9天，疑近日氣溫驟降，今天上午八點多被發現因腦內出血昏倒在宿舍，遭員警緊急送醫，目前仍在緊急手術中，尚未脫離險境。
52歲呂育騰原訂今天上午8點半要到市警局開會，但駕駛在宿舍外遲等不到呂現身，便上樓到宿舍尋找，進入房內發現呂昏迷在衣櫥前，疑似腦內出血，消防人員獲報後立刻前往，醫院評估呂意識不清、無法說話，需緊急手術，目前呂育騰還在手術、尚未脫離險境。
第一分局分局長呂育騰，中央警察大學刑事警察學系67期畢業、中央警察大學行政管理研究所碩士，歷任花蓮縣警察局玉里分局、南投縣政府警察局信義分局、苗栗縣警察局頭份分局及花蓮縣警察局花蓮分局等4任分局長等職務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言