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疑氣溫驟降 竹市警一分局長昏倒宿舍手術中

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市警局第一分局分局長呂育騰才到任9天，疑近日氣溫驟降，今天上午八點多被發現因腦內出血昏倒在宿舍，遭員警緊急送醫，目前仍在緊急手術中，尚未脫離險境。

52歲呂育騰原訂今天上午8點半要到市警局開會，但駕駛在宿舍外遲等不到呂現身，便上樓到宿舍尋找，進入房內發現呂昏迷在衣櫥前，疑似腦內出血，消防人員獲報後立刻前往，醫院評估呂意識不清、無法說話，需緊急手術，目前呂育騰還在手術、尚未脫離險境。

第一分局分局長呂育騰，中央警察大學刑事警察學系67期畢業、中央警察大學行政管理研究所碩士，歷任花蓮縣警察局玉里分局、南投縣政府警察局信義分局、苗栗縣警察局頭份分局及花蓮縣警察局花蓮分局等4任分局長等職務。

新竹市警局第一分局分局長呂育騰才到任9天，疑近日氣溫驟降，今天上午八點多被發現因腦內出血昏倒在宿舍，遭員警緊急送醫，目前仍在緊急手術中，尚未脫離險境。圖／警方提供
新竹市警局第一分局分局長呂育騰才到任9天，疑近日氣溫驟降，今天上午八點多被發現因腦內出血昏倒在宿舍，遭員警緊急送醫，目前仍在緊急手術中，尚未脫離險境。圖／警方提供

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