彰化鹿港觀光三輪車亂竄攬客 將加強處罰及增設招呼站改善

春節連假期間，彰化縣鹿港鎮觀光三輪車被投訴在街頭亂竄、隨意停車及攬客，造成交通亂象，鹿港警分局邀集縣府相關單位與業者座談，警方宣示取締加強違規取締，業者表示願意遵守規定，但也希望能設置招呼站，便利遊客與業者。

依鹿港警分局統計，警方針對天后宮商圈周邊地區，從今年元月到昨天為止，共取締238件交通違規，依道路交通管理處罰條例開罰300元至2400元，其中針對觀光三輪車違規部分，共取締7件，去年全年違規取締不過14件，主要違規樣態是違規停車、逆向及行駛禁行路線。

上月15日上午，李姓男子鹿港新祖宮前，發現一輛載客電動三輪車違規行駛禁行路段，騎機車追上後，大聲咆哮，不讓三輪車離去，嚇壞了女駕駛及遊客，李男被控告涉嫌強制罪及公然侮辱罪，違規的三輪車駕駛也被裁罰。

日前，再有民眾投訴，指鹿港鎮區觀光三輪車違規、影響通行與用路人安全，鹿港分局於昨天與彰化縣政府城觀處、交通處邀集鹿港鎮公所、觀光三輪車業者座談。業者表示願意遵守相關規定，也希望能增設招呼站，方便業者及遊客，以改善交通亂象。

鹿港分局在座談會中指出，觀光三輪車行駛區域、禁行路線包括古蹟保存區瑤林街及埔頭街、後車巷及文開路32巷、低於2公尺寬巷道，也不得有違規停車或不當轉彎、超車、跨越雙黃線等違規行為。

鹿港警察分局表示，觀光三輪車業者應遵守交通安全規則及選擇合適的地點路邊停車，不影響交通與店家及民宅出入，才能避免被檢舉及舉發，進而提升三輪車的形象及觀光旅遊品質。