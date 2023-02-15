彰化鹿港觀光三輪車亂竄攬客 將加強處罰及增設招呼站改善
春節連假期間，彰化縣鹿港鎮觀光三輪車被投訴在街頭亂竄、隨意停車及攬客，造成交通亂象，鹿港警分局邀集縣府相關單位與業者座談，警方宣示取締加強違規取締，業者表示願意遵守規定，但也希望能設置招呼站，便利遊客與業者。
依鹿港警分局統計，警方針對天后宮商圈周邊地區，從今年元月到昨天為止，共取締238件交通違規，依道路交通管理處罰條例開罰300元至2400元，其中針對觀光三輪車違規部分，共取締7件，去年全年違規取締不過14件，主要違規樣態是違規停車、逆向及行駛禁行路線。
上月15日上午，李姓男子鹿港新祖宮前，發現一輛載客電動三輪車違規行駛禁行路段，騎機車追上後，大聲咆哮，不讓三輪車離去，嚇壞了女駕駛及遊客，李男被控告涉嫌強制罪及公然侮辱罪，違規的三輪車駕駛也被裁罰。
日前，再有民眾投訴，指鹿港鎮區觀光三輪車違規、影響通行與用路人安全，鹿港分局於昨天與彰化縣政府城觀處、交通處邀集鹿港鎮公所、觀光三輪車業者座談。業者表示願意遵守相關規定，也希望能增設招呼站，方便業者及遊客，以改善交通亂象。
鹿港分局在座談會中指出，觀光三輪車行駛區域、禁行路線包括古蹟保存區瑤林街及埔頭街、後車巷及文開路32巷、低於2公尺寬巷道，也不得有違規停車或不當轉彎、超車、跨越雙黃線等違規行為。
鹿港警察分局表示，觀光三輪車業者應遵守交通安全規則及選擇合適的地點路邊停車，不影響交通與店家及民宅出入，才能避免被檢舉及舉發，進而提升三輪車的形象及觀光旅遊品質。
縣府城觀處表示，將持續精進三輪車業者教育訓練、研訂扣點機制等管理措施。另外，已在彰化縣旅遊服務中心設有觀光三輪車招呼站，將評估增設其他地點，緩解交通壅塞情形。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言