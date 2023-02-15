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影／不一樣的情人節 海山警3小時阻詐3起成功攔下90萬

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

昨天是一年一度西洋情人節，昨天上午10時許，新北市海山警分局文聖派出所接獲國泰世華華江分行行員報案，有民眾疑似遭詐騙，員警林正宗、汪承霖到場，利姓男子表示，近期加入股票投資群組，對方自稱有投資管道，要求立即轉帳20萬元至指定銀行帳戶，再加入群組代為操作；因該帳戶已遭通報為警示帳戶，員警解釋此為常見詐騙手法，利男才相信真的遇到詐騙集團，再三地向警方道謝。

半個小時後，新海派出所也接獲永豐銀行華江分行行員報案，徐姓婦人欲匯款38萬元，行員察覺有異報警，員警黃景麟、許家瑋到場，徐女表示，接獲自稱是許久未聯絡的親友電話，因急需用款向徐女求助，員警告知這是典型的假親友真詐財詐騙，徐女才驚覺遭遇詐騙，感謝警方即時攔阻。

昨天下午1時許，埔墘派出所再度接獲中國信託埔墘分行來電表示，需警方到場協助；員警陳俊福及黃柏彰到場後，王女表示，在家中接獲自稱是其兒子的電話，因工作上急需用錢，王女愛子心切不疑有他，帶著32萬元至銀行欲進行匯款，員警百般勸阻並代為連繫王女兒子，確認並未打電話回家借錢，王女始驚覺遭到詐騙，對銀行行員與員警及時聯手防制，深表感激。

海山警分局長王鴻儒表示，警察機關與金融機構聯手，強化關懷提問的機制，透過雙方橫向聯繫管道的暢通，於同日內成功攔阻新台幣90萬元，他提醒民眾，詐騙集團手法日新月異，詐財理由百百種，千萬不可不防，對於有疑慮的匯款要求可以撥打110或165反詐騙專線諮詢，以遏止詐騙案的發生。

真是不一樣的情人節，新北市海山警方昨天在3小時內，連續阻詐3起，成功攔下90萬元。記者王長鼎／翻攝
真是不一樣的情人節，新北市海山警方昨天在3小時內，連續阻詐3起，成功攔下90萬元。記者王長鼎／翻攝
真是不一樣的情人節，新北市海山警方昨天在3小時內，連續阻詐3起，成功攔下90萬元。記者王長鼎／翻攝
真是不一樣的情人節，新北市海山警方昨天在3小時內，連續阻詐3起，成功攔下90萬元。記者王長鼎／翻攝
真是不一樣的情人節，新北市海山警方昨天在3小時內，連續阻詐3起，成功攔下90萬元。記者王長鼎／翻攝
真是不一樣的情人節，新北市海山警方昨天在3小時內，連續阻詐3起，成功攔下90萬元。記者王長鼎／翻攝

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