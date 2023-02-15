快訊

小編24小時實測ChatGPT！爸媽鬧脾氣、朋友當奧客、家裡鬧鬼 給它決策能搞定嗎？

65死！本土確診新增19,505例、356例境外 較上周三下降18.4%

機上355人！長榮航空驚傳飛行途中機艙窗戶破裂 民航局證實：調查中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆市公車又有狀況…90歲老翁剛上車 在走道跌倒送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市1名90歲老先生今天搭公車，公車起步後，跌坐在車廂走道的樓梯處。司機將車停靠下一站後，關心老翁狀況，得知身體不適，打119叫救護車送醫。公車處長陳新埤說，老翁的醫藥費將由乘客險給付，並會釐清意外發生經驗，教育司機更加注意乘客安全。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午11點多接獲報案，在義一路市政府站（柯達飯店）有傷者需要救護。消防人員到達時，老翁表示在車內跌倒，協助下巴冰敷，並送往衛生福利部基隆醫院救治。

司機說，這名老翁是從前一站「忠一路孝一路口」獨自上車，車子開始前進時，聽到有其他乘客喊說有人跌倒了，馬上停車。他去關心老翁的狀況，見老翁沒有明顯外傷，為免妨礙交通，決定先將車開到義一路市政府站。

司機將車停靠義一路路邊後，詢問老翁需不需要救護？老翁說要，便打119由消防局派救護車到場，載送老翁就醫。

陳新埤表示，乘客搭車受傷送醫，無論司機有沒有疏失，都可以申請乘客險理賠，公車處會協助辦理，並關心後續治療。公車載客應等乘客坐定再起步，乘客在公車行駛中，也不宜起身走動。公車處將檢視行車錄影畫面，釐清意外發生過程。

基隆市1名90歲老先生今天搭公車，在車廂走道的樓梯處跌倒，由消防局救護車送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市1名90歲老先生今天搭公車，在車廂走道的樓梯處跌倒，由消防局救護車送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市1名90歲老先生今天搭公車，在車廂走道的樓梯處跌倒，由消防局救護車送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市1名90歲老先生今天搭公車，在車廂走道的樓梯處跌倒，由消防局救護車送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市1名90歲老先生今天搭公車，在車廂走道的樓梯處跌倒，由消防局救護車送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市1名90歲老先生今天搭公車，在車廂走道的樓梯處跌倒，由消防局救護車送醫。記者邱瑞杰／翻攝

公車 基隆

延伸閱讀

男子涉毒買改造手槍防黑吃黑 警逮人查扣槍彈、海洛因

高雄氣溫降低！老翁開車疑病發連撞6車後無呼吸心跳 送醫後不治

影／基隆八斗子漁港火燒船火勢猛烈 外籍漁工逃出

影／金門又發生死亡車禍 女子開快車撞死騎機車老翁

相關新聞

國道3號新竹段車禍 BMW慘遭貨櫃車壓頂上半部幾乎削平

國道3號南下路段靠近新竹系統交流道位置，今天上午發生一起4車事故，其中一輛黑色BMW當場被貨櫃車壓平上半截車身，車上人員...

桃園觀音大貨車扯斷電桿釀672戶停電 台電預計下午3時全數恢復

張姓男子今早6時駕駛大貨車行經桃園市觀音區玉林路一段，因車輛高度過高拉扯電線，電桿應聲斷裂倒塌，造成附近672戶停電，經...

情人節百鈔金莎花束落路旁 失主今早落寞領回

昨天（14日）是西洋情人節，有民眾在新北市林口國小側門，遺落一束用百元鈔票及巧克力裝摺的紙花，被好心男女拾獲送到林口派出...

鹿港觀光三輪車亂竄攬客 將加強處罰及增設招呼站改善

春節連假期間，彰化縣鹿港鎮觀光三輪車被投訴在街頭亂竄、隨意停車及攬客，造成交通亂象，鹿港警分局邀集縣府相關單位與業者座談...

影／不一樣的情人節 海山警3小時阻詐3起成功攔下90萬

昨天是一年一度西洋情人節，昨天上午10時許，新北市海山警分局文聖派出所接獲國泰世華華江分行行員報案，有民眾疑似遭詐騙，員...

基隆市公車又有狀況 90歲老翁剛上車 在走道跌倒送醫

基隆市1名90歲老先生今天搭公車，公車起步後，跌坐在車廂走道的樓梯處。司機將車停靠下一站後，關心老翁狀況，得知身體不適，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦