基隆市公車又有狀況…90歲老翁剛上車 在走道跌倒送醫

基隆市1名90歲老先生今天搭公車，公車起步後，跌坐在車廂走道的樓梯處。司機將車停靠下一站後，關心老翁狀況，得知身體不適，打119叫救護車送醫。公車處長陳新埤說，老翁的醫藥費將由乘客險給付，並會釐清意外發生經驗，教育司機更加注意乘客安全。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午11點多接獲報案，在義一路市政府站（柯達飯店）有傷者需要救護。消防人員到達時，老翁表示在車內跌倒，協助下巴冰敷，並送往衛生福利部基隆醫院救治。

司機說，這名老翁是從前一站「忠一路孝一路口」獨自上車，車子開始前進時，聽到有其他乘客喊說有人跌倒了，馬上停車。他去關心老翁的狀況，見老翁沒有明顯外傷，為免妨礙交通，決定先將車開到義一路市政府站。

司機將車停靠義一路路邊後，詢問老翁需不需要救護？老翁說要，便打119由消防局派救護車到場，載送老翁就醫。