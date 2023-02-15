桃園9旬翁迷途誤闖客運站 老伴巷口急攔警車驚喜團圓

98歲王姓老翁從桃園市中壢區住處散步到八德區，在客運站內迷途被司機發現，但始終答不出個資，直到警方到場提供紙筆才確認身分；員警載他到住家巷口，發現他妻子攔車求助，搖下車窗讓兩人相認重逢。

八德警分局廣興派出所巡佐劉嘉億、警員陳英民昨天下午4時許接獲客運司機報案，八德區新生路桃園客運站內有一名走失老人誤闖停車場，且他身分、住址都答不出，由於天冷只好帶到司機休息室，請警方協助。

員警趕至現場後，耐心詢問、溝通，但是老翁都無法回答，直到員警拿出紙筆，他才寫下名字， 是98歲的王老先生。

員警查出王翁住中壢區龍平三街，便以巡邏車載他返家，到家門外巷口時一名老婦招手攔車，稱她先生走失了。

警方猜想老婦就在找車上的王翁，搖下車窗，讓老婦看到警車上的先生，她這才鬆一口氣，並表示先生患有輕微失智症，當天下午3時許獨自外出散步運動，卻找不到回家的路，幸好有客運司機及員警熱心協助，非常感謝兩方的幫忙。