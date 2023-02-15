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桃園9旬翁迷途誤闖客運站 老伴巷口急攔警車驚喜團圓

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

98歲王姓老翁從桃園市中壢區住處散步到八德區，在客運站內迷途被司機發現，但始終答不出個資，直到警方到場提供紙筆才確認身分；員警載他到住家巷口，發現他妻子攔車求助，搖下車窗讓兩人相認重逢。

八德警分局廣興派出所巡佐劉嘉億、警員陳英民昨天下午4時許接獲客運司機報案，八德區新生路桃園客運站內有一名走失老人誤闖停車場，且他身分、住址都答不出，由於天冷只好帶到司機休息室，請警方協助。

員警趕至現場後，耐心詢問、溝通，但是老翁都無法回答，直到員警拿出紙筆，他才寫下名字， 是98歲的王老先生。

員警查出王翁住中壢區龍平三街，便以巡邏車載他返家，到家門外巷口時一名老婦招手攔車，稱她先生走失了。

警方猜想老婦就在找車上的王翁，搖下車窗，讓老婦看到警車上的先生，她這才鬆一口氣，並表示先生患有輕微失智症，當天下午3時許獨自外出散步運動，卻找不到回家的路，幸好有客運司機及員警熱心協助，非常感謝兩方的幫忙。

八德分局呼籲，家中如有失智的長輩，要多給予關心照顧，並可在長輩身上配戴易辨識身分的配件或申請防走失愛心手鍊及指紋建檔，也請民眾如有遇到疑似走失情形，撥打110請警方協助。

中壢王姓老翁昨下午在八德客運站被發現走失，八德警方載他到家外巷口遇到他妻子攔車，促兩人團圓。記者楊湛華／翻攝
中壢王姓老翁昨下午在八德客運站被發現走失，八德警方載他到家外巷口遇到他妻子攔車，促兩人團圓。記者楊湛華／翻攝
中壢王姓老翁昨下午在八德客運站被發現走失，八德警方載他到家外巷口遇到他妻子攔車，促兩人團圓。記者楊湛華／翻攝
中壢王姓老翁昨下午在八德客運站被發現走失，八德警方載他到家外巷口遇到他妻子攔車，促兩人團圓。記者楊湛華／翻攝

失智症 桃園

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