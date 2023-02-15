國道3號新竹段車禍 BMW慘遭貨櫃車壓頂上半部幾乎削平

國道3號南下路段靠近新竹系統交流道位置，今天上午發生一起4車事故，其中一輛黑色BMW當場被貨櫃車壓平上半截車身，車上人員生死未知，直到消防人員趕到時，發現車上駕駛及乘客竟幸運在事故時躲進座位下方腳踏空間逃過一劫，被救出時僅受輕傷。

據了解，這起事故發生在國道3號南下99.9K處新竹系統交流道，現場有2輛自小客家及2輛大貨車疑似因車距不足發生追撞，其中一輛黑色BMW在內線慘遭從外線失控撞擊而來的貨櫃車夾擊，當場被壓進貨櫃車車身下的底盤空間。

因貨櫃車下方空間僅1公尺高，造成黑色BMW被削去上半截車身，連著車頂壓平，幾乎難以辨認完整車型，但就當救護人員認為車上駕駛凶多吉少時，車內不斷傳出陣陣呼救聲，才發現駕駛及乘客都幸運生還，並且還因座位腳踏區有空間，縮在裡頭等待救援。