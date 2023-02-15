影／女子網拍要買翡翠險被騙4625元 行員與警方及時阻詐

台中一名女子在網拍上要買4件翡翠險險被騙4625元，郵局行員查覺有異報案，員警到場與行員成功阻詐，台中市清水警分局長周俊銘今天到郵局感謝行員機警，幫被害人保住錢。

台中市梧棲區林姓女子本月9日下午到梧棲區大庄郵局臨櫃向行員表示，要匯款4625元，分別匯入3個郵局帳號，行員查覺其中1個帳號為異常帳戶，為求慎重向警方報案請求協助。

中市清水警分局安寧所警員簡浚哲、賴韋成獲報後立即到場，經了解，林女在網路抖音APP拍賣網，與賣方加LINE後，下訂購買4件翡翠價值新台幣4625元。

林女剛開始向警方表示已收到貨，只是要匯款給賣方，經深入詢問，林女才改口坦承尚未收到貨物，是賣家提供3個台灣帳號要求先匯款，林女並提供手機聊天內容供警方檢視後，確認賣家為大陸人士，且已有帳號遭警示，員警向林女表示遭網路拍賣詐騙，林女確定遭詐騙雖打消匯款念頭，仍責難行員通知警方到場。