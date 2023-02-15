桃園觀音大貨車扯斷電桿釀672戶停電 下午全數恢復
張姓男子今早6時駕駛大貨車行經桃園市觀音區玉林路一段，因車輛高度過高拉扯電線，電桿應聲斷裂倒塌，造成附近672戶停電，經搶修目前只剩5戶未復電，台電預計在下午3時全數修復。
大園警分局調查。張姓男子（55歲）今天上午6許時，駕駛營業貨櫃曳引車行經觀音區玉林路一段，未注意車輛高度，不慎拉扯電線，導致路旁電線桿斷裂倒塌，現場無人受傷；警方對張男酒測，酒測值值為0，並通知台電人員到場搶修。
台電指出，這起事故造成桃園市觀音區中平路、中興路、玉林路一~二段、信義路、甘泉街、白玉里、富林里、廣興里、樹林里、觀音里一帶共672戶停電。
台電表示，接獲停電通報後已立即派員前往搶修，在8時32分隔離事故區間復電667戶，尚有5戶停電中，目前還在搶修，預計下午3時前搶修復電。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言