桃園觀音大貨車扯斷電桿釀672戶停電 下午全數恢復

張姓男子今早6時駕駛大貨車行經桃園市觀音區玉林路一段，因車輛高度過高拉扯電線，電桿應聲斷裂倒塌，造成附近672戶停電，經搶修目前只剩5戶未復電，台電預計在下午3時全數修復。

大園警分局調查。張姓男子（55歲）今天上午6許時，駕駛營業貨櫃曳引車行經觀音區玉林路一段，未注意車輛高度，不慎拉扯電線，導致路旁電線桿斷裂倒塌，現場無人受傷；警方對張男酒測，酒測值值為0，並通知台電人員到場搶修。

台電指出，這起事故造成桃園市觀音區中平路、中興路、玉林路一~二段、信義路、甘泉街、白玉里、富林里、廣興里、樹林里、觀音里一帶共672戶停電。