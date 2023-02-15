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桃園觀音大貨車扯斷電桿釀672戶停電 下午全數恢復

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

張姓男子今早6時駕駛大貨車行經桃園市觀音區玉林路一段，因車輛高度過高拉扯電線，電桿應聲斷裂倒塌，造成附近672戶停電，經搶修目前只剩5戶未復電，台電預計在下午3時全數修復。

大園警分局調查。張姓男子（55歲）今天上午6許時，駕駛營業貨櫃曳引車行經觀音區玉林路一段，未注意車輛高度，不慎拉扯電線，導致路旁電線桿斷裂倒塌，現場無人受傷；警方對張男酒測，酒測值值為0，並通知台電人員到場搶修。

台電指出，這起事故造成桃園市觀音區中平路、中興路、玉林路一~二段、信義路、甘泉街、白玉里、富林里、廣興里、樹林里、觀音里一帶共672戶停電。

台電表示，接獲停電通報後已立即派員前往搶修，在8時32分隔離事故區間復電667戶，尚有5戶停電中，目前還在搶修，預計下午3時前搶修復電。

觀音一輛大貨車今早扯斷電桿，造成附近地區672戶停電，幸無人受傷。記者楊湛華／翻攝
觀音一輛大貨車今早扯斷電桿，造成附近地區672戶停電，幸無人受傷。記者楊湛華／翻攝
觀音一輛大貨車今早扯斷電桿，造成附近地區672戶停電，無人受傷。記者楊湛華／翻攝
觀音一輛大貨車今早扯斷電桿，造成附近地區672戶停電，無人受傷。記者楊湛華／翻攝
觀音一輛大貨車今早扯斷電桿，造成附近地區672戶停電，幸無人受傷。記者楊湛華／翻攝
觀音一輛大貨車今早扯斷電桿，造成附近地區672戶停電，幸無人受傷。記者楊湛華／翻攝

停電 台電

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