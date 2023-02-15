情人節百鈔金莎花束落路旁 失主今早落寞領回

昨天（14日）是西洋情人節，有民眾在新北市林口國小側門，遺落一束用百元鈔票及巧克力裝摺的紙花，被好心男女拾獲送到林口派出所協處。昨晚員警透過臉書社群貼文協尋失主，據悉今天上午7時許，有一名年約20多歲男性，神情落寞到派出所領回花束。

據了解，昨天（14日）是西洋情人節，不少情人成雙成對在歡度節日。不過昨晚9時許，一對男女步經新北市林口區林口國小側門，卻在路旁拾獲一束用百元鈔票及巧克力裝摺的紙花，趕緊將花束送到林口派出所協處。

事後受理員警用手機拍照，上傳臉書社群《林口大家庭》貼文寫到，拾獲者是在林口國小附近撿到這項物品，若是有民眾不慎遺失該物品，請與林口分局林口派出所電話02-2601-1630聯繫。

照片曝光吸引不少網友按讚留言，有網友說「看來案情不單純」、「比悲傷還悲傷的故事」、「看來今天又多了一個傷心的人」、「完了求婚被拒」等話。