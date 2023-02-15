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情人節百鈔金莎花束落路旁 失主今早落寞領回

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

昨天（14日）是西洋情人節，有民眾在新北林口國小側門，遺落一束用百元鈔票及巧克力裝摺的紙花，被好心男女拾獲送到林口派出所協處。昨晚員警透過臉書社群貼文協尋失主，據悉今天上午7時許，有一名年約20多歲男性，神情落寞到派出所領回花束。

據了解，昨天（14日）是西洋情人節，不少情人成雙成對在歡度節日。不過昨晚9時許，一對男女步經新北市林口區林口國小側門，卻在路旁拾獲一束用百元鈔票及巧克力裝摺的紙花，趕緊將花束送到林口派出所協處。

事後受理員警用手機拍照，上傳臉書社群《林口大家庭》貼文寫到，拾獲者是在林口國小附近撿到這項物品，若是有民眾不慎遺失該物品，請與林口分局林口派出所電話02-2601-1630聯繫。

照片曝光吸引不少網友按讚留言，有網友說「看來案情不單純」、「比悲傷還悲傷的故事」、「看來今天又多了一個傷心的人」、「完了求婚被拒」等話。

今天早上7時許，一名20歲左右男性失主，神情落寞進入派出所，經表明來意，面對警方詢問相關問題，失主不願多提，僅確認完遺失物內容及遺失地點等資訊無誤後，由員警將百元紙鈔花束發還給他，他淡淡說聲謝謝隨後離去。

昨天是情人節，有民眾在新北市林口國小側門撿到一束用百元鈔票及巧克力裝摺的紙花，當場將花束送到林口派出所協處。記者曾伯愷／翻攝
昨天是情人節，有民眾在新北市林口國小側門撿到一束用百元鈔票及巧克力裝摺的紙花，當場將花束送到林口派出所協處。記者曾伯愷／翻攝
昨天是情人節，有民眾在新北市林口國小側門撿到一束用百元鈔票及巧克力裝摺的紙花，當場將花束送到林口派出所協處。記者曾伯愷／翻攝
昨天是情人節，有民眾在新北市林口國小側門撿到一束用百元鈔票及巧克力裝摺的紙花，當場將花束送到林口派出所協處。記者曾伯愷／翻攝

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