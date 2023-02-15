看到長髮辣妹凍抹條 2人紅燈越線搭訕卻先要到警方紅單

高雄一名露腰長髮機車辣妹日前在站西路、建國三路口等紅綠燈，左側的轎車突然越線停在女子前方，車上兩人疑似下車向辣妹搭訕，整個違規過程都被後方車輛的行車紀錄器拍下，狂酸違規越線是「高雄式搭訕？」警方今根據畫面，已調閱監視器影像，將通知違規車主到案，最重可處1800元罰鍰。

警方調查，7日下午1點多左右，這名辣妹騎機車行經高雄火車站前，在站西路、建國三路口停等紅綠燈，正巧一旁有輛白色轎車經過，見辣妹在旁，車上兩人隨即往前越線，將轎車停在辣妹機車左前方後，兩人下車，疑似拿出手機搭訕這名辣妹。

後來綠燈亮起後，兩名男子隨即跳回車上離去，但整個離譜的違規過程，都被後方車輛的行車紀錄器拍下，今放上社會事新聞影音群組，狂安違規越線是「高雄式搭訕？」。