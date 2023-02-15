快訊

土耳其毀滅性強震讓地面出現50公尺深裂谷 居民：醒來如見戰場

吳淡如「AI繪圖」在吵啥？AI詠唱師正夯 已有遊戲業開職缺

天然氣船入基隆港如台電所說安全？ 模擬卻撞壁、高風險逾一成

屏東婦騎車沿路掉千元鈔 險丟員工薪水幸尋回

中央社／ 屏東縣15日電

屏東縣東港鎮張姓婦人騎車前往公司途中，因背包拉鍊未拉好，導致包中的千元紙鈔沿路掉落，所幸警方透過監視器追查尋回，讓婦人順利找回要發給員工的薪水。

案件發生在1月31日上午9時許，監視器畫面顯示，一名婦人騎車經過東港鎮興漁街時，千元紙鈔沿路掉落、隨風飄散，但婦人並未察覺，持續騎車離去。

屏東縣警察局東港分局東濱派出所長李俊宏今天接受媒體聯訪指出，員警當天接獲報案到場發現共有新台幣4萬元的千元鈔，返回派出所調閱監視器畫面追查，不到30分鐘就發現是49歲張姓婦人掉落的現金，趕緊通知領回。

張姓婦人向警方表示，當天上午匆忙趕著上班，可能斜背包拉鍊未拉好所致，到公司後驚覺包中的現金遺失，就趕緊沿途返回尋找，但都沒有結果，因為是要發給員工的薪水，不見真的特別心急，所幸警方協助找回，才鬆了一口氣。

屏東縣 監視器 東港

延伸閱讀

周春米選得不好？潘孟安：內部不團結 初選完就丟一邊

台東蘭嶼中學煩惱缺廚工 屏東離島小琉球5所全招滿

屏東民宅火警 家中不良於行老父待火勢撲滅已成焦屍

屏東深夜住宅區宮廟傳火警 二樓竄出火舌...1男成焦屍

相關新聞

國道3號新竹段車禍 BMW慘遭貨櫃車壓頂上半部幾乎削平

國道3號南下路段靠近新竹系統交流道位置，今天上午發生一起4車事故，其中一輛黑色BMW當場被貨櫃車壓平上半截車身，車上人員...

桃園觀音大貨車扯斷電桿釀672戶停電 台電預計下午3時全數恢復

張姓男子今早6時駕駛大貨車行經桃園市觀音區玉林路一段，因車輛高度過高拉扯電線，電桿應聲斷裂倒塌，造成附近672戶停電，經...

情人節百鈔金莎花束落路旁 失主今早落寞領回

昨天（14日）是西洋情人節，有民眾在新北市林口國小側門，遺落一束用百元鈔票及巧克力裝摺的紙花，被好心男女拾獲送到林口派出...

桃園9旬翁迷途誤闖客運站 老伴巷口急攔警車驚喜團圓

98歲王姓老翁從桃園市中壢區住處散步到八德區，在客運站內迷途被司機發現，但始終答不出個資，直到警方到場提供紙筆才確認身分...

影／女子網拍要買翡翠險被騙4625元 行員與警方及時阻詐

台中一名女子在網拍上要買4件翡翠險險被騙4625元，郵局行員查覺有異報案，員警到場與行員成功阻詐，台中市清水警分局長周俊...

看到長髮辣妹凍抹條 2人紅燈越線搭訕卻先要到警方紅單

高雄一名露腰長髮機車辣妹日前在站西路、建國三路口等紅綠燈，左側的轎車突然越線停在女子前方，車上兩人疑似下車向辣妹搭訕，整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦