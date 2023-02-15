屏東婦騎車沿路掉千元鈔 險丟員工薪水幸尋回
屏東縣東港鎮張姓婦人騎車前往公司途中，因背包拉鍊未拉好，導致包中的千元紙鈔沿路掉落，所幸警方透過監視器追查尋回，讓婦人順利找回要發給員工的薪水。
案件發生在1月31日上午9時許，監視器畫面顯示，一名婦人騎車經過東港鎮興漁街時，千元紙鈔沿路掉落、隨風飄散，但婦人並未察覺，持續騎車離去。
屏東縣警察局東港分局東濱派出所長李俊宏今天接受媒體聯訪指出，員警當天接獲報案到場發現共有新台幣4萬元的千元鈔，返回派出所調閱監視器畫面追查，不到30分鐘就發現是49歲張姓婦人掉落的現金，趕緊通知領回。
張姓婦人向警方表示，當天上午匆忙趕著上班，可能斜背包拉鍊未拉好所致，到公司後驚覺包中的現金遺失，就趕緊沿途返回尋找，但都沒有結果，因為是要發給員工的薪水，不見真的特別心急，所幸警方協助找回，才鬆了一口氣。
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