高雄氣溫降低 老翁開車疑病發連撞6車後無呼吸心跳 送醫後不治
高雄今天氣溫降低，清晨許姓老翁開車突然偏向，撞上路邊6輛機車，並撞傷1名女子，警方到場，卻見他坐在駕駛座上沒反應，破窗後發現他無呼吸心跳，急請救護車送醫仍告不治，死因待檢方相驗。
今天清晨6時40分左右，高雄市警新興分局自強路派出所據報，前金區中華、新田路口發生轎車車禍，警方趕到車禍現場，發現許姓老翁（71歲）的轎車撞上路邊的6輛機車，1名高姓女子（22歲）剛停好機車，也遭他撞上，右腳輕微擦傷。
員警敲窗要許翁下車，但發覺他沒反應，馬上破窗，發現許男無呼吸心跳，趕緊將他送往大同醫院急救，但半個多小時不治。
警方通知許翁的家屬到場，家人說他有心血管問題，曾裝支架。
警方調閱路口監視器影像，發現許翁開車沿新田路行駛，快到中華路的時候，車子緩慢滑行，研判他在車上病發昏厥，造成無法操控車輛才撞上路旁機車。目前已向檢方報驗，待相驗他的死因。
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