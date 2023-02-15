桃園平鎮92歲翁外出運動摔傷 警協助攙扶返家

桃園平鎮一名92歲何姓老翁，昨中午趁著雨歇，準備前往住家附近的小公園稍微活動筋骨，沒想到疑似因路面濕滑不慎摔倒受傷，所幸巡邏員警即時發現，並通知消防隊協助包紮，何翁傷勢並無大礙順利返家，這才結束一場虛驚。

平鎮警分局平鎮派出所長姜國襄表示，家住平鎮湧峯路的何翁，趁著中午雨勢稍歇，杵著雨傘獨自前往住家附近的小公園活動筋骨，但疑似行動不便加上路面濕滑，在行走時突然摔倒，還因此嚇壞不少過路的民眾。

幸好所內員警巡邏經過，發現何翁跌倒，立即上前關心，並趕緊攙扶何翁到路旁休息，員警見何翁臉部流血受傷，也緊急通報消防局到場協助救護，經初步的檢傷及包紮治療，所幸何翁並無大礙，員警見何翁臉色蒼白，本想利用巡邏車護送老翁返家，無奈遭拒絕，員警擔心何翁發生意外扶著何翁步行回家。