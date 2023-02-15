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桃園平鎮92歲翁外出運動摔傷 警協助攙扶返家

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園平鎮一名92歲何姓老翁，昨中午趁著雨歇，準備前往住家附近的小公園稍微活動筋骨，沒想到疑似因路面濕滑不慎摔倒受傷，所幸巡邏員警即時發現，並通知消防隊協助包紮，何翁傷勢並無大礙順利返家，這才結束一場虛驚。

平鎮警分局平鎮派出所長姜國襄表示，家住平鎮湧峯路的何翁，趁著中午雨勢稍歇，杵著雨傘獨自前往住家附近的小公園活動筋骨，但疑似行動不便加上路面濕滑，在行走時突然摔倒，還因此嚇壞不少過路的民眾。

幸好所內員警巡邏經過，發現何翁跌倒，立即上前關心，並趕緊攙扶何翁到路旁休息，員警見何翁臉部流血受傷，也緊急通報消防局到場協助救護，經初步的檢傷及包紮治療，所幸何翁並無大礙，員警見何翁臉色蒼白，本想利用巡邏車護送老翁返家，無奈遭拒絕，員警擔心何翁發生意外扶著何翁步行回家。

員警抵達何翁住家時，看到何翁孫女心急如焚的站在門外四處張望，看到爺爺平安無恙的歸來，頻頻道謝並向警方表示，平常爺爺都有運動的習慣，今日中午趁著雨歇想到附近公園走走，沒想到會因此摔倒受傷，還好有熱心的警消協助，才能讓爺爺平安返家。

桃園平鎮一名92歲何姓老翁疑因路面濕滑不慎摔倒受傷，巡邏員警即時發現，所幸傷勢並無大礙順利返家。圖／平鎮警分局提供
桃園平鎮一名92歲何姓老翁疑因路面濕滑不慎摔倒受傷，巡邏員警即時發現，所幸傷勢並無大礙順利返家。圖／平鎮警分局提供
桃園平鎮一名92歲何姓老翁疑因路面濕滑不慎摔倒受傷，所幸巡邏員警即時發現，上前助何翁返家。圖／平鎮警分局提供
桃園平鎮一名92歲何姓老翁疑因路面濕滑不慎摔倒受傷，所幸巡邏員警即時發現，上前助何翁返家。圖／平鎮警分局提供

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