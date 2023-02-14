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永和男酒吧前「比誰的肌肉大」 遭1男亂入毆打…結局超烏龍

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市永和區永貞路某酒吧今天傳出酒客鬥毆糾紛，丁姓男子跟賴姓男子是好友，飲酒期間在酒吧外抽菸聊天，2人都有健身習慣，互相捶胸比肌肉，沒想到賴男友人王男誤以為好友被打，怒氣大發，不分青紅皂白就朝丁男臉上揮拳，丁男莫名被打，立刻還手，頓時間3人扭打成一團，民眾見狀報警。

警方今天凌晨0點多獲報趕抵，發現3人還在地上扭打，上前制止勸告，孰料王男（22歲）因喝醉不受控，對警方大聲咆哮，經勸告不聽，員警立刻用辣椒水控制場面、緩和氣氛。

警方將3人帶回派出所詢問案情，確認丁男（34歲）跟賴男（35歲）互相認識，雖然3人打成一團但無人提告，王男也才發現是「烏龍一場」。警方沒有搜查到任何違禁品，但3人鬥毆證據明確，仍依違反社會秩序維護法開罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

新北市永和區某酒吧今天凌晨發生烏龍鬥毆糾紛，警方到場控制場面，依違反社會秩序維護法開罰。記者翁至成／翻攝
新北市永和區某酒吧今天凌晨發生烏龍鬥毆糾紛，警方到場控制場面，依違反社會秩序維護法開罰。記者翁至成／翻攝

鬥毆

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