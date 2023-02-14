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桃園女攤商右手不慎捲入攪拌機變形 骨折脫臼送醫

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市龜山區一名女攤商今傍晚操作攪拌機不慎，右手遭機器捲入，造成右手臂脫臼、手掌骨折變形，坪頂消防隊到場後鋸開葉片，10分鐘後就將婦人送醫，所幸經救治並無大礙。

桃園市消防局今傍晚6時接獲報案，龜山區復興一路龜山黃昏市場內一名婦人操作攪拌機時，右手不慎遭機器捲入，無法自行脫困，立刻派轄區坪頂消防分隊出動消防車、救護車各1輛、消防人員5名及救護義消1名前往救援。

消防隊員抵達現場，發現這名50歲陳姓女攤商右手被攪拌機葉片捲入，右手掌閉鎖性骨折明顯變形，右手臂也脫臼，不過她意識清楚，沒有生命危險。

救護人員先給予生理食鹽水輸液、保暖及心理支持等救護處置後，由消防員使用軍刀鋸將葉片鋸斷，10分鐘後救陳婦脫困，送林口長庚醫院救治，所幸並無大礙。

坪頂分隊長江宗晏呼籲，操作各式機台時，務必注意安全，機台運作時要保持安全距離，如須將手或身體其他部位伸入機台，一定要注意機台是否完全關閉及內部零組件穩固，避免遭機台夾困。

龜山陳姓女攤商今傍晚操作攪拌機不慎，右手被卷入骨折、右手臂也脫臼，消防隊10分鐘後救出她，經送醫無大礙。記者楊湛華／翻攝
龜山陳姓女攤商今傍晚操作攪拌機不慎，右手被卷入骨折、右手臂也脫臼，消防隊10分鐘後救出她，經送醫無大礙。記者楊湛華／翻攝
龜山陳姓女攤商今傍晚操作攪拌機不慎，右手被卷入骨折、右手臂也脫臼，消防隊10分鐘後救出她，經送醫無大礙。記者楊湛華／翻攝
龜山陳姓女攤商今傍晚操作攪拌機不慎，右手被卷入骨折、右手臂也脫臼，消防隊10分鐘後救出她，經送醫無大礙。記者楊湛華／翻攝
龜山陳姓女攤商今傍晚操作攪拌機不慎，右手被卷入骨折、右手臂也脫臼，消防隊10分鐘後救出她，經送醫無大礙。記者楊湛華／翻攝
龜山陳姓女攤商今傍晚操作攪拌機不慎，右手被卷入骨折、右手臂也脫臼，消防隊10分鐘後救出她，經送醫無大礙。記者楊湛華／翻攝

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