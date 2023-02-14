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台61線砂石車掉汙泥釀禍 5車打滑追撞封路3小時
台61線快速道路雲林縣口湖段北上241.8公里處，今天中午一輛滿載汙泥的砂石車，一路廢土不斷掉落，含水汙泥滲漏幾乎覆蓋內外車道，造成5部轎車閃避不及，失控打滑追撞。北港警方獲報，除緊急封路引導車輛改道，一路追查終在四湖交流道出口攔下肇事的砂石車。除依法開單告發，並通報雲林縣環保局到場裁罰。
北港分局指出，今天中午12時17分許獲報，台61線北上242公里有砂石車滲漏大量砂石及爛泥，約20公尺路面幾乎全被覆蓋一層泥水，有五輛自小客車閃避不及打滑失控，有三，並展開部追撞，一部自撞，另一部緊急煞車而爆胎，現場一片混亂，情況危急，警立火速趕到交通疏導，暫將鄰近匝道封閉改道，避免再發生事故。
警方追查是一輛砂石車因車斗閘門鬆脫，導致廢土爛泥沿途傾瀉，駕駛人渾然不知，由台61線口湖段北上241.8公里處開始掉落大量泥水、土塊，直到四湖交流道，嚴重影響安全。
北港分局立即通報公路總局水上工務段派員清除，直至下午15時才排除事故，交通恢復正常，五輛打滑追撞的車輛幸無人受傷，警方一路追車在四湖匝道口攔獲肇事砂石車，當時王姓司機還不知自己車子闖禍了。
砂石車被警竹和環保局開罰單，同時須負擔追撞車輛的理賠責任，案由警方處理中。
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