運鈔車上國道遇5連環撞車禍 幸除車損無其他損失

國道1號北向高雄路段364公里處，今天下午發生5車追撞事故，多車撞成團，造成車流回堵約3公里，其中肇事一輛為運鈔車；目擊者行經該處稱在旁有戴頭盔、著防彈衣保全員在旁戒護。據悉，整起事故無人傷亡，也無酒駕情事，該運鈔車為空車，除車損，並無造成其他損失。詳細事故原因仍待釐清。

這起事故發生於今天下午2時16分許，國1號北向高雄路段364公里，近九如路交流道北上路段，現場共有5車發生追撞，車種有大貨車、轎車，其中一輛為運鈔車，更造成國道造成車流回堵約3公里，行經該處的車速更降到30以下。

行經該處的目擊者描述，當時運鈔車上下來2名保全員頭戴頭盔、著防彈衣，趕緊一前一後戒護運鈔車。

事後了解，該運鈔車為空車，後由拖吊車吊離，除車損，並無造成其他損失。整起事故，並無人員傷亡，也無酒駕情事，詳細事故原因，仍待釐清。