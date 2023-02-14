快訊

台積電去年員工分紅加業績獎金逾1200億元 每人平均領到近187萬元

李靚蕾發聲爆料遭打壓：不要利用家人作復出工具

普發現金6000元將上路！ 這12家銀行ATM可以「直接領現」

運鈔車上國道遇5連環撞車禍 幸除車損無其他損失

聯合報／ 記者陳弘逸林保光／高雄即時報導

國道1號北向高雄路段364公里處，今天下午發生5車追撞事故，多車撞成團，造成車流回堵約3公里，其中肇事一輛為運鈔車；目擊者行經該處稱在旁有戴頭盔、著防彈衣保全員在旁戒護。據悉，整起事故無人傷亡，也無酒駕情事，該運鈔車為空車，除車損，並無造成其他損失。詳細事故原因仍待釐清。

這起事故發生於今天下午2時16分許，國1號北向高雄路段364公里，近九如路交流道北上路段，現場共有5車發生追撞，車種有大貨車、轎車，其中一輛為運鈔車，更造成國道造成車流回堵約3公里，行經該處的車速更降到30以下。

行經該處的目擊者描述，當時運鈔車上下來2名保全員頭戴頭盔、著防彈衣，趕緊一前一後戒護運鈔車。

事後了解，該運鈔車為空車，後由拖吊車吊離，除車損，並無造成其他損失。整起事故，並無人員傷亡，也無酒駕情事，詳細事故原因，仍待釐清。

高雄九如交流道附近路段有運鈔車發生車禍，有2名保全戴頭盔、著防彈衣戒護。圖／讀者提供
高雄九如交流道附近路段有運鈔車發生車禍，有2名保全戴頭盔、著防彈衣戒護。圖／讀者提供
高雄九如交流道附近路段有運鈔車發生車禍，有2名保全戴頭盔、著防彈衣戒護。圖／讀者提供
高雄九如交流道附近路段有運鈔車發生車禍，有2名保全戴頭盔、著防彈衣戒護。圖／讀者提供
高雄九如交流道附近路段有運鈔車發生車禍，有2名保全戴頭盔、著防彈衣戒護。圖／讀者提供
高雄九如交流道附近路段有運鈔車發生車禍，有2名保全戴頭盔、著防彈衣戒護。圖／讀者提供
國道1號北向高雄路段364公里處，今天下午發生5車追撞事故，多車撞成團，造成車流回堵約3公里。記者陳弘逸／翻攝
國道1號北向高雄路段364公里處，今天下午發生5車追撞事故，多車撞成團，造成車流回堵約3公里。記者陳弘逸／翻攝

保全 酒駕

延伸閱讀

運鈔車上國道遭撞車流回堵約3公里 保全在旁戒護

國道一號5車追撞 貨車車廂被撞翻 上百瓶可樂傾斜而下

大貨車國6追撞奪1命 肇事車與這公司有關惹關注

夾心追撞！小客車高速公路上遭撞 變「一團廢鐵」4人傷

相關新聞

影／驚悚畫面曝光！高雄女騎士遭大貨車撞倒又輾壓 當場慘死

高雄市燕巢區安招路今天下午發生一起死亡車禍，一名大貨車司機開車行經該處，與女騎士發生擦撞後倒地，又遭車輪輾壓，當場身亡；...

高雄老翁燒死電動車上 電池無明顯起火跡象死因待釐清

高雄市鹽埕區愛河旁今上午10時43分許發生電動車火警，經現場熱心民眾、警消接力灌救，成功撲滅火勢，車上發現一名燒成焦黑的...

台61線砂石車掉汙泥釀禍 5車打滑追撞封路3小時

台61線快速道路雲林縣口湖段北上241.8公里處，今天中午一輛滿載汙泥的砂石車，一路廢土不斷掉落，含水汙泥滲漏幾乎覆蓋內...

17歲少年疑似參加店家飲酒挑戰活動 酒後倒臥草叢猝死

一名17歲少年日前在苗栗縣竹南鎮的一家餐酒館疑似參加喝調酒的挑戰過關行銷活動，不料少年酒後步出店家就倒臥在外面的草叢邊，...

運鈔車上國道遇5連環撞車禍 幸除車損無其他損失

國道1號北向高雄路段364公里處，今天下午發生5車追撞事故，多車撞成團，造成車流回堵約3公里，其中肇事一輛為運鈔車；目擊...

被控強拉國小女童 三重阿公喊冤：認錯孫女

新北市三重區今天有學生家長在臉書貼文，指稱昨天國小開學日，小一女兒就在放學時差點在校門口被陌生老翁強行拉走，幸好熱心民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦