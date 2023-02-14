被控強拉國小女童 三重阿公喊冤：認錯孫女

新北市三重區今天有學生家長在臉書貼文，指稱昨天國小開學日，小一女兒就在放學時差點在校門口被陌生老翁強行拉走，幸好熱心民眾幫忙攔阻，事後已報警。遭指控的65歲陳男今天向警方喊冤，說明是眼花認錯孫女，否認強拉。

女童父親貼文描述：「平時上課我載去學校，放學岳母走路去校門接，只是今天開學首日沒溝通好，岳母在碧華國小前門等不到才走到後門幾分鐘的時間，好心媽媽親眼目睹一位自稱是阿公的60幾歲老人想拉走我女兒。」

「不論我女兒如何告訴老人認錯人了，不認識老人但他還是繼續騙她，知道阿嬤住那邊巷子要帶她去，女兒繼續告訴他不要拉，還好遇上警覺心高的熱心媽媽出手幫忙阻擋，並撥打女兒背出老婆的手機號碼通知處理，還陪同直到岳母出現」、「那阿公還辯解他因為穿一樣的外套跟一樣的書包才認錯孫女」。

貼文提醒其他家長留意，引發熱議。警方受理報案循線追查，陳姓男子今天由女兒陪同到派出所說明，他強調平常中午都會去國小後門接孫女放學，因為不知道孩子新學期開始上安親班，當天已從前門被媽媽接走。

由於學童統一穿著校服，加上背影及背包都很像，才會認錯人。陳男否認企圖欺騙、強拉女童，推測孩子的父親可能接收到不完整訊息，護女心切才會寫出那樣的貼文內容。陳男的女兒且特地帶照片向警方證明，2個女童真有幾分神似。

雖然陳男喊冤極力澄清，但因妨害自由屬於公訴罪，警詢後仍將陳男函送地檢署，由檢察官偵訊認定是否涉嫌不法。