神不知鬼不覺？偏僻鐵皮屋搖身變賭場 警攻破賭資全沒了

29歲張姓男子利用雲林崙背一處偏僻田間鐵皮屋當作掩護經營職業賭場，西螺警方循線掌握情資，組成專案小組蒐證，昨日深夜時機成熟攻堅入內，當場人贓俱獲，逮捕主嫌、把風人員及賭客等14人，並查扣8萬多元賭資和一批賭具，全案詢後移送法辦。

張男為躲避警方查緝，特意找尋偏僻田間的鐵皮屋當作營業場所，自以為神不知鬼不覺，殊不知人員頻繁出入早已遭到鎖定，警方事證俱全後報請雲林地檢署檢察官施家榮指揮偵辦，昨日深夜出動偵查隊、派出所等大批警力前往搜索。

「全部站好！都不要動！」警方大聲喝斥，原本賭場內氣氛正熱，全員頓時鴉雀無聲，動也不敢動，主嫌張男大吃一驚以為自己能逃法眼，沒想到還是事跡敗露，張及把風人員均依刑法賭博罪移送地檢署偵辦，賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。