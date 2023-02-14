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6旬男子接孫女放學疑牽錯人 遭依妨害自由送辦

中央社／ 新北14日電

新北市三重區65歲陳姓男子到某國小接孫女放學，疑似認錯人而牽到另名女童，引起這名女童的家人不滿而向警方報案，並提告妨害自由。警方追查後將男子函送檢方偵辦。

三重警分局今天以訊息說明，這起疑似妨害自由案發生在昨天中午12時許，65歲陳姓男子平時中午都會到某國小後門接其就讀該校的孫女放學，但疑似牽到另名女童，這名女童同學的家長見狀喝斥，陳男才離去。

女童同學的家長隨後告知來接女童的家人，女童家人憤而到派出所報案，並提告妨害自由。

警方表示，經循線追查並通知陳男於今天下午1時到案說明，陳男供稱孫女也讀該小學，他平時中午都會在國小後門接孫女放學，由於當天是開學日，學童都統一穿著校服，再加上提告人的女兒背影及背包與孫女相似，因而才會認錯人。訊後，警方依妨害自由罪嫌將陳男函送檢方偵辦。

開學日 小學

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