台南女組頭遭擄被迫簽3千萬本票 司機三緘其口否認涉案

林姓女組頭前年3月間由司機載往福安宮參拜後，下山途中在175線公路上遭尾隨的兩輛轎車夾擊，林女強遭擄走，要求她簽下3千萬本票且承諾付款後5天獲釋，陳姓男子等人被依擄人勒贖罪嫌起訴，台南地院下午召開準備庭，受雇載送林女等人司機否認涉案，更對聯絡者三緘其口。

前年3月13日，林女雙眼遭蒙、雙手被銬，被載往花蓮、宜蘭等地，直至18日獲釋。然而，案發後，專案小組掌握相關跡證，以車追人方式，追查相關共犯，當時專案小組陸續拘提8名嫌犯，其中更有5名被裁押。

檢方認林女因與人有糾紛，對方分別邀集陳姓男子等人，涉妨害秘密、意圖勒贖而擄人、傷害、毀損等，強行擄走她，並恫嚇要求她簽發3000萬元本票1紙，並承諾付款後，才將她釋放離去。

台南地院下午召開準備庭，傳喚王姓、金姓男子等人，金否認涉案，指自己雖在現場，但未在鐵皮屋內現場參與綁架等事宜。王也否認涉案，指接獲不詳男子以facetime聯繫，到花蓮開車載林女等3人前往宜蘭民宿。

王表示不認識對方，當場即收了現金。他說，當時後座坐了3人，3人戴口罩、帽T，後面3人當時穿著都一樣，並不清楚誰是被害人。

法官質疑，當時一行人都沒說話，且以簡訊溝通，不會覺得很奇怪？且不知道聯絡到場開車者是誰？不合常理。檢方也說，被害人表示，從頭到尾雙手都被上銬，推說當時不知道被害人是誰？實在說不過去。