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影／國道事故昨天單日3死9傷 首任女局長要求加強取締安全帶

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道一號、三號、六號昨天1日之內發生3起重大車禍，造成3死9傷，警方檢視事故造成嚴重死傷原因，包括故障車未擺放警告標誌遭後車追撞、違規未繫安全帶被拋出車外，均為歷年加強宣導項目，卻一再釀成憾事，未來將加強取締。

據了解，昨天高速公路單日連續事故釀成嚴重傷亡，造成多個家庭心碎慟失親人。國道公路警察局歷年首任女性局長廖美鈴，就任剛剛滿月，今天要求業務科室分析檢討、提出對策、對外說明。

國道警局交通科代理科長李忠賢指出，警方調查昨天3起事故肇因及致死原因，其中國道六號舊正路段車禍，是因為小轎車故障停在槽化線，未在後方擺設警告標誌，遭行駛外側車道的大貨車追撞。

警方再次提醒，駕駛人在高速公路若因車輛故障、或其他緊急情況無法正常行駛，應駛離交流道或滑離車道至避車彎等相對安全處所，並於後方約100公尺擺設故障標誌；人員下車待援時，視線必須面向來車，隨時注意後方動態，才能避免突發狀況反應不及。

至於國道一號埔鹽路段、國道三號白河路段2起車禍，都是因為有人未依規定繫妥安全帶，導致車輛翻滾時被拋出車外喪命。

警方呼籲，行駛高速公路無論駕駛或乘客，均應隨時正確使用安全帶或兒童安全座椅，才能避免車輛碰撞翻滾時被拋出車外，未來國道員警將針對違規未繫安全帶，加強取締。

國一埔鹽路段轎車自撞外側護欄，沒繫安全帶也沒使用安全座椅，造成1死3傷。圖／民眾提供
國一埔鹽路段轎車自撞外側護欄，沒繫安全帶也沒使用安全座椅，造成1死3傷。圖／民眾提供
國六舊正路段轎車故障停在槽化線，後方未擺設警告標誌，遭行駛外側車道的大貨車追撞，造成1死1傷。圖／警方提供
國六舊正路段轎車故障停在槽化線，後方未擺設警告標誌，遭行駛外側車道的大貨車追撞，造成1死1傷。圖／警方提供
國三台南白河路段休旅車自撞護欄翻覆，造成1死5傷。圖／警方提供
國三台南白河路段休旅車自撞護欄翻覆，造成1死5傷。圖／警方提供
國三台南白河路段休旅車自撞護欄翻覆，造成1死5傷。圖／警方提供
國三台南白河路段休旅車自撞護欄翻覆，造成1死5傷。圖／警方提供
國三台南白河路段休旅車自撞護欄翻覆，造成1死5傷。圖／民眾提供
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國道 標誌 高速公路

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