中壢客貨車疑未依號誌右轉撞直行機車 機車物品掉滿地
桃園中壢65歲的張姓客貨車駕駛沿領航北路三段外側快車道，直接右轉往高鐵站前西路方向行駛，與直行的領航北路三段慢車道43歲沈姓機車騎士發生碰撞，造成沈女頭部及手、腳擦挫傷，所幸送醫後無礙。雙方酒測值為0，警方將調閱相關資料後，再釐清相關肇事責任。
昨上午7時29分許，張男沿領航北路三段的外側快車道直接右轉往高鐵站前西路方向行駛，與直行的於領航北路三段慢車道發生碰撞，只見沈女連人帶車被撞倒在地，且車廂內的東西掉落滿地。
警方獲報到場，雙方酒測值為0，初步研判張男因未依標誌、標線違規右轉致使機車騎士頭部、手、腳擦挫傷，經送醫後已無大礙；警方將調閱相關資料後，再釐清詳細肇事責任。
警方呼籲，用路人行車應遵守交通規則，並依標線指示行駛，避免憾事發生。
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