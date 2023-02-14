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影／金門又發生死亡車禍 女子開快車撞死騎機車老翁

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門縣金寧鄉瓊安路靠近后沙路段在今天上午8時50分許發生一起死亡交通事故，7旬的蔡姓老翁騎乘普重機車由瓊安路后沙段，欲迴轉往嚨口方向行駛，與從嚨口往后沙方向行駛楊姓女子駕駛的自小客車發生碰撞，蔡姓老翁送醫後經急救已宣告死亡，警方對楊姓駕駛實施酒測，排除酒後駕車，確切肇事原因由金城分局釐清中。

今天一早在后沙路段靠近嚨口路口就傳出道路封路，有網友上網PO出發生車禍的慘況，只見機車碎片碎成一地，白色自小客車因失控再撞上路旁的樹木，事故造成自小客車前車頭及普重機車後車尾及車身嚴重毀損。

據現場處理人員表示，由於后沙路段道路筆直、平日車輛又少，楊姓女子的車速明顯很快大概70至80間，可能是遇到蔡姓老翁機車要迴轉，先撞上蔡姓老翁，之後又衝撞行道樹，現場沒發現煞車痕跡。

金城分局表示，依照道路交通安全規則第94條第3項，汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施。呼籲駕駛人駕車行駛於道路應遵守速限，保持適當的安全距離，並隨時注意車前狀況，有突發狀況才能及時反應，避免憾事發生。

金門縣金寧鄉瓊安路靠近后沙路段發生一起死亡交通事故，楊姓女駕駛的汽車，先撞上機車後又撞上路樹。圖／警方提供
金門縣金寧鄉瓊安路靠近后沙路段發生一起死亡交通事故，楊姓女駕駛的汽車，先撞上機車後又撞上路樹。圖／警方提供
金門縣金寧鄉瓊安路靠近后沙路段在今天上午發生一起死亡交通事故，楊姓女駕駛的汽車撞上路樹，前方車頭受損嚴重。圖／警方提供
金門縣金寧鄉瓊安路靠近后沙路段在今天上午發生一起死亡交通事故，楊姓女駕駛的汽車撞上路樹，前方車頭受損嚴重。圖／警方提供

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