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影／金門又發生死亡車禍 女子開快車撞死騎機車老翁
金門縣金寧鄉瓊安路靠近后沙路段在今天上午8時50分許發生一起死亡交通事故，7旬的蔡姓老翁騎乘普重機車由瓊安路后沙段，欲迴轉往嚨口方向行駛，與從嚨口往后沙方向行駛楊姓女子駕駛的自小客車發生碰撞，蔡姓老翁送醫後經急救已宣告死亡，警方對楊姓駕駛實施酒測，排除酒後駕車，確切肇事原因由金城分局釐清中。
今天一早在后沙路段靠近嚨口路口就傳出道路封路，有網友上網PO出發生車禍的慘況，只見機車碎片碎成一地，白色自小客車因失控再撞上路旁的樹木，事故造成自小客車前車頭及普重機車後車尾及車身嚴重毀損。
據現場處理人員表示，由於后沙路段道路筆直、平日車輛又少，楊姓女子的車速明顯很快大概70至80間，可能是遇到蔡姓老翁機車要迴轉，先撞上蔡姓老翁，之後又衝撞行道樹，現場沒發現煞車痕跡。
金城分局表示，依照道路交通安全規則第94條第3項，汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施。呼籲駕駛人駕車行駛於道路應遵守速限，保持適當的安全距離，並隨時注意車前狀況，有突發狀況才能及時反應，避免憾事發生。
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