高雄老翁燒死電動車上 電池無明顯起火跡象死因待釐清

高雄市鹽埕區愛河旁今上午10時43分許發生電動車火警，經現場熱心民眾、警消接力灌救，成功撲滅火勢，車上發現一名燒成焦黑的遺體，外觀無法辨識。據了解，原初判是電動車自燃可能性大，但經調閱周邊監視器，案發前死者曾潑灑液體，電池處暫未發現明顯起火跡象，詳細事發原因及死者身分，正由辦案人員進一步釐清。

該名老翁今上午10時28分許，騎乘四輪電動車經過愛河靠近五福橋的人行道，曾在人行道停約10分鐘，但往前移動10公尺後，整輛車隨即起火燃燒，火光伴隨爆炸聲響，濃煙直竄天際。

當時正巧經過附近的雲豹工作隊總隊長宋德威，看到濃煙竄出隨即奔赴現場，與一旁大樓的保全拿滅火器灌救，但電動車火勢兇猛，耗盡滅火器仍無法完全滅火，直到消防水車到場後，才順利撲滅火勢。

由於死者燒成焦屍，外觀無法辨識身分，鑑識人員在現場採證後，由高雄市殯葬處人員將遺體移往殯儀館安置，等確認身分後由家屬協助指認。

至於起火原因，起初原以為是電動車自燃，但辦案人員調閱周邊監視器畫面，發現老翁疑似有潑灑液體的動作，起火電動車的電池處，暫未發現明顯起火跡象，且燒毀嚴重區域集中於車頭處，是否為意外或其他原因造成火警，仍待辦案人員進一步釐清，目前警方擴大調閱監視器，釐清死者身分。

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